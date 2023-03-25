Берлинский казус руководства Армении

Автор: Пярвин Мирзазаде

"Умение" армянской пропаганды выдавать желаемое за действительное всем давно известно, но в последнее время руководство Армении особенно ухищряется в этом "искусстве", в особенности в странах Запада. Пользуясь тем, что некоторые сердобольные западные политики в последнее время воспылали "особой любовью и симпатией" к "молодой армянской демократии", в которой они видят свой оплот в изменении геополитической ситуации в регионе, официальный Ереван решил, что настало время перетянуть Запад на свою сторону в вопросах окончательного мирного урегулирования и таким образом, добиться своих недостижимых целей.

Несмотря на то, что Армения является членом военно-политического блока ОДКБ (конкурирующего с НАТО) и официальным союзником главного противника Запада - России, у некоторых недальновидных западных политиков возникла иллюзия, что можно оторвать Ереван от традиционных связей, за счет потакания армянской стороне в необоснованных территориальных претензиях и требованиях к Азербайджану. Военно-политическое руководство Армении, используя эти иллюзии в своих целях, развернуло против Азербайджана "холодную" дипломатическую войну на "западном" фронте. Благодаря связям и значительным финансовым возможностям армянской диаспоры, Ереван наладил сотрудничество с влиятельными западными политиками и средствами масс медиа.

Армянские официальные лица, которые раньше не вылезали из Москвы и при каждом удобном случае клялись в "нерушимой верности и дружбе" с Россией, не дождавшись ожидаемой поддержки и вмешательства ОДКБ в вопросах пограничных конфликтов с Азербайджаном, резко поменяли направления своих визитов и тон выступлений с Севера на Запад, где были встречены с распростертыми объятиями. Следует отметить, что большинство армянских "революционеров", перед приходом к власти (в мае 2018 года) отличались своими прозападными симпатиями и выступали с русофобскими призывами. Некоторым западным политикам показалось, что Ереван уже готов предать своих традиционных союзников ради "идеалов демократии" и вот-вот разорвав все связи, примкнет к западной коалиции. Однако, армянская дипломатия, как всегда, старается усидеть на двух стульях и сосать как "ласковый теленок у двух маток", во имя призрачной мечты о "Великой Армении от моря до моря", чтобы прячась за спиной зарубежных покровителей, попытаться урвать территории у соседних государств.

Не имея ни сил, ни возможностей удрать от традиционных союзников по ОДКБ, с которыми связана крепкими экономическими связями, Армения делает вид перед новоявленными друзьями на Западе, что уже готова поменять внешнеполитическую ориентацию страны. В действительности же, играет двойную игру, так как пытаясь уверить Запад в своих "истинных" намерениях, активно развивает параллельный экспорт западных товаров в Россию в обход санкций, что подтверждается увеличением товарооборота двух стран в 2022 году почти в два раза. Учитывая тот факт, что армянская экономика переживает глубокий кризис из-за роста мировых цен на энергоносители и транспортные расходы, то очевидно, что Ереван зарабатывает на реэкспорте запрещенных товаров (в обход западных санкций) в Россию и Иран. При этом, армянские политики делают обиженные лица, выступая с критическими заявлениями в адрес России и ОДКБ за то, что не получили ожидаемую помощь во время прошедшей войны с Азербайджаном в ходе вооруженных столкновений вдоль условной границы двух стран, когда в ответ на истерические крики о помощи из Еревана, получили взамен "холодный душ" в виде хладнокровного ответа, что так как граница до сих пор не установлена (то есть не проведена делимитация и демаркация), то армянские требования не подпадают под критерии действия Договора о коллективной безопасности.

Одновременно, Ереван нашел себе "старого нового друга" и покровителя в лице соседнего Ирана, который в условиях внутренней нестабильности и усиливающихся западных санкций из-за ядерной программы, практически остался в одиночестве на международной арене. Армянские власти просто "воспылали любовью" к Тегерану, периодически нашептывая заезжим иранским гостям небылицы о том, что соседние Азербайджан и Турция поддерживают некие силы, выступающие за смену власти в стране, отторжение части иранской территории и создание мифического великого Турана. Армянские официальные лица буквально не вылезают из Тегерана, заверяя иранских коллег в "вечной верности", при этом усиленно развивают тезисы о "сионисткой угрозе", которая исходит из соседнего Азербайджана, делая все возможное, чтобы преподнести иранской стороне развивающиеся азербайджано- израильские отношения как средство запугивания.

Проводя подобную политику, официальный Ереван старается заручиться поддержкой как можно большего числа союзников, чтобы выдвинув невыполнимые условия достижения мирного соглашения, постараться по возможности отложить подписание до "лучших времен". Главной целью руководства Армении-под надуманными предлогами и постоянными провокациями заморозить ситуацию на нынешнем этапе, добиться в одностороннем порядке открытия границ с соседями, выведя страну из транспортной изоляции, добиться значительных западных денежных вливаний в умирающую армянскую экономику, а также сохранить остатки сепаратистов, укрывшихся за спиной миротворцев. При этом, армянская дипломатия использует уже старый, испытанный метод затягивания переговоров, ведя себя как "девушка на выданье", с которой все сюсюкаются, лишь бы добиться её благосклонности, совмещая подобное поведение с вооруженными провокациями вдоль линии условной границы и продвигая неприемлемые для Азербайджана требования, основанные на уже набивших оскомину тезисах о вопросах "прав и безопасности" армянского населения Карабахского региона.

Естественно, что для того, чтобы добиться "всесторонней" поддержки своего плана, руководство Армении использует все варианты, опираясь на помощь зарубежной диаспоры, которая широко раскрыв свои кошельки, делает все возможное, чтобы армянские политики были приняты на самом высоком уровне в различных западных странах, где просто закроют глаза на их двойную-тройную игру. Используя промежуточное решение Международного Суда в Гааге, где судьи не до конца разобравшись в ситуации, предложили восстановить по возможности свободное движение гражданских пассажиров и коммерческих грузов по Лачинскому коридору (очевидно, что под этим не подразумеваются армянские военнослужащие и военные грузы, а также не отвергается суверенное право Азербайджана контролировать въезд и выезд на свою законную территорию), армянские официальные лица буквально терроризируют своих коллег на Западе. Армения требует от западных партнеров надавить на руководство Азербайджана, вплоть до принятия непонятных санкций, лишь бы положить конец акции представителей азербайджанских неправительственных экологических организаций в районе города Шуша, которая явно не дает возможности осуществлять беспрепятственное снабжение частей армянской армии (в нарушении трёхсторонних Заявлений, на которые так любит ссылаться армянская сторона и ее покровители) незаконно находящихся на территории, где временно размещены миротворцы.

Поэтому армянская сторона старается использовать каждую подвернувшуюся возможность, чтобы поплакаться на тему мнимой блокады и заодно, вновь поднять вопрос о "правах и безопасности" армянского населения Карабахского региона, делая упор на некоем "самоопределении", которое противоречит решениям всех международных организаций, включая ООН, ОБСЕ, СЕ и других по мирному урегулированию данной проблемы, где черным по белому написано об уважении территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский регион.

Так как армянский народ уже давно самоопределился, создав в 1918 и 1991 годах независимую Республику Армения на исторических азербайджанских территориях, то всяческие разговоры на эту тему категорически неприемлемы и рассматриваются Азербайджаном как реваншистские и повод к новой вооружённой конфронтации. Однако, армянские политиканы продолжают спекуляции на данную тему и пользуясь тем, что не все их западные коллеги владеют полной информацией по этому вопросу, частенько умышленно обманывая их, вновь пытаются заманить в свою ловушку, старясь подкинув им ложную информацию на эту тему, испортить отношения с Азербайджаном.

Вот и совсем недавно, 2-3 марта 2023 года, армянский Премьер-Министр Н. Пашинян совершил рабочий визит в ФРГ, где в ходе встреч прожужжал все уши руководителям этой страны на темы блокады и самоопределения. В ходе совместной пресс-конференции с армянским коллегой, неискушенный в этой тематике Канцлер ФРГ О. Шольц, пойдя на поводу своего армянского коллеги, вдруг откуда не возьмись, употребил слово "самоопределение" в контексте вопроса о мирном урегулировании (хотя самоопределение он скорее всего использовал в значении культурной автономии, что более соответствует взглядам германской стороны), чем вызвал "бурю радости" у армянской стороны и неподдельное удивление у своих помощников и работников МИД ФРГ, которые наверняка хорошо знакомы с азербайджанской позицией.

Армянская пресса и политики немедленно раздули это до большого мыльного пузыря, как факт признания Германией "справедливой" позиции армянской стороны, преподнося данную пресс-конференцию как очередную "победу" нынешних армянских властей и целых 2 дня "праздновали" в ереванских ресторанах, поднимая тосты за "дружбу" дорогого Никола и Олафа.

Но "не долго музыка играла, не долго фраер танцевал". Радость в Армении была не долгой. Азербайджанская сторона обратилась за разъяснениями к германским официальным лицам и случилось то, что должно было случиться. Официальный Берлин незамедлительно внес изменения в официальное сообщение о совместной пресс-конференции. Вначале с сайта федерального канцлера исчезло всяческое упоминание о некоем "самоопределении", чтобы никому не повадно было использовать этот термин в контексте поддержки сепаратизма в это не простое для мирового сообщества время, когда в Европе уже идет крупномасштабная война. Затем там появилась новая формулировка, отражающая позицию Германии о том, что "мирное урегулирование спора должно быть достигнуто на основе принципа территориальной целостности Армении и Азербайджана", положив конец всяческим инсинуациям армянской стороны по данному вопросу.

Сразу же после этого, со страниц армянских масс медиа исчезли "победоносные" реляции о "победе" армянской дипломатии и "хвалебные оды" новому армянскому Бисмарку-Никол Воваевичу, которому вроде светили лавры "собирателя армянских земель". Таким образом, армянский "берлинский казус" самоопределения провалился еще в зачаточном состоянии, ведь никто из серьезных политиков в мире, в том числе и на Западе, не станет потакать сепаратизму и выступать за отторжение территорий суверенного государства в угоду армянских территориальных притязаний, даже под соусом "демократии и христианской солидарности". Немного помолчав в шоке от полученного удара, армянские политиканы и пресса попыталась объяснить населению Армении столь резкий поворот позиции руководства Германии тем, что мол Азербайджан надавил, используя "газовую" карту, а также неких "лоббистов", которые воздействовали и поменяли мнение федерального канцлера, уже практически "согласившегося" со своим армянским коллегой. Но сделать уже что-то больше не смогли.

Следующий мощный удар бахвальству главы армянского правительства был нанесен в ходе визита Президента Ильхама Алиева в ФРГ, который состоялся 13-14 марта 2023 года. Все надежды армянской стороны на то, что руководство ФРГ будет давить на Азербайджан и таскать за них "каштаны из огня" ради призрачных армянских мечтаний, мгновенно улетучились. Ведь в отличии от демагога и популиста Н. Пашиняна, который постоянно работает на публику в худших традициях дешевого балагана, постоянно клянча деньги и давя на жалость, опытный дипломат Президент ФРГ В. Штайнмайер и федеральный канцлер О. Шольц провели важные встречи с гроссмейстером дипломатии мирового уровня Президентом Ильхамом Алиевым, в ходе которых обсуждали перспективы двусторонних отношений, взаимовыгодное экономическое сотрудничество и поставки энергоресурсов на европейские рынки. Президент Ильхам Алиев четко и конкретно разъяснил своим партнерам позицию Азербайджана по многим актуальным международным проблемам и выразил готовность участвовать в мирном процессе при посредничестве Председателя ЕС Ш. Мишеля, что было воспринято собеседниками с большим удовлетворением. А самое главное, в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Ильхамом Алиевым, федеральный канцлер О. Шольц особо отметил роль Азербайджана как источника альтернативных поставок энергоресурсов в Европу и вновь подтвердил свою приверженность территориальной целостности Азербайджана, ни слова не обмолвившись о некоем "самоопределении", окончательно поставив крест на всех иллюзиях армянской стороны.

Так как Азербайджан, в отличии от Армении, ничего у стран ЕС не просит, а выступает за взаимовыгодное экономическое партнерство в области альтернативной энергетики, поставки газа, а также предлагает использовать территорию страны как транзитный логистический мост между Европой и Азией, то конечно, что интерес Германии и других европейских стран к развитию этих отношений перевешивает все армянские стоны и плачи по "бедному, всеми обижаемому" народу, которому все почему-то "должны".

Независимая внешняя политика Президента Ильхама Алиева, построенная на основополагающих принципах международного права, основу которой заложил еще Общенациональный Лидер Гейдар Алиев в 1993 году, всегда была направлена на уважение территориальной целостности и нерушимости границ всех государств мира, невмешательства во внутренние дела друг друга и равноправного экономического партнерства, что больше импонирует руководству Германии, чем пустые рассуждения о "демократии и правах национальных меньшинств" армянского премьера.

Видимо руководству Армении давно следовало бы перестать изворачиваться и вводить зарубежных партнеров в заблуждение своим притворным "миролюбием", которое лишь служит ширмой для их новых реваншистских планов. Может быть "Берлин и стоит мессы" для господина Н. Пашиняна, но как всегда, там он потерпел очередное поражение, так как правда Президента Ильхама Алиева, стойко стоящего на защите национальных интересов азербайджанского народа, всегда побеждает ложь и притворство армянского лидера, которому еще пока не поздно одуматься и начать реальные мирные переговоры, целью которых будет мир и стабильность в регионе, в интересах обоих народов.