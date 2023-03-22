Выстрел в ногу: как Эдмон Марукян снова выставил себя на посмешище

Автор: Пярвин Мирзазаде

"Летописец" МИД Армении и по совместительству посол по особым поручениям (ПОП) этого ведомства Эдмон Грачикович Марукян, который в свободное от обильных излияний в ереванских ресторанах время выступает в качестве рупора реваншистских кругов, разразился очередным антиазербайджанским твитом в ответ на пародийное выступление одного из азербайджанских журналистов.

Как известно, тюркофобия господина ПОПа, впитанная с молоком матери, давно уже перехлестывает через край, когда он, пользуясь своим акаунтом в твиттере, делает "сенсационные", с его точки зрения, заявления, в которых вместо призывов к диалогу и примирению двух народов, разжигает ненависть и реваншизм, выдвигая неприемлемые требования. Но на этот раз, очередной выстрел господина ПОПа пришелся прямо ему в ногу. Забыв, что сегодня 21 век и старые "номера армянской пропаганды" больше не проходят, ПОП прокомментировал пародию азербайджанского журналиста, который сказал, что "на Новруз байрам азербайджанцы предпочитают готовить люля-кебаб с добавлением армянской крови". Эта пародия являлась ответом на выступление одной умалишенной гражданки Армении на интернет канале агенства Ноян Тапан (которое позиционирует себя как независимое "объективное" средство массовой информации), заявившей, что она, якобы будучи беженкой из Азербайджана, помнит то время, когда азербайджанцы, готовя сладости к празднику Новруз Байрам, "обязательно добавляли в тесто капли армянской крови".

Конечно, более уродливой и дегенеративной формы проявления антиазербайджанизма армянские пропагандисты придумать не смогли. Вытащив из небытия эту даму, с откровенно ментальными отклонениями, которая рассказывала ужастики в худших традициях американских фильмов ужаса, явно полностью попали впросак. Ведь представившись беженкой из Баку, жительница Армении, на ломаном русском языке, явно не с бакинским акцентом, рассказывала такие ужасы и небылицы о былой жизни в Азербайджане, от которых у нормального человека просто волосы вставали дыбом.

Оказывается в свое время, когда она проживала в Азербайджане, эта ненормальная якобы слышала, как азербайджанские женщины, проживающие с ней по соседству, нашептывали своим грудным детям, что "армяне их враги, которых нужно убивать" и обязательно при приготовлении традиционных азербайджанских сладостей-пахлавы и шекербуры к празднику Новруз Байрам, всегда добавляли кровь "невинных армян". Послушав эти страшилки, рядовой обыватель должен был сделать вывод, что в далёкие советские времена, в предверии весеннего праздника Новруз, который празднуется всегда 20- 21 марта, кровожадные азербайджанцы по ночам отлавливали невинных армян и высасывали у них кровь, чтобы затем добавить в тесто при приготовлении сладостей. Больше глупости никто из армянских политтехнологов придумать не мог, так как представившаяся беженкой гражданка говорила на русском языке с явно ереванским акцентом. Она сделала "новое открытие" в культурологии, сказав, что Новруз Байрам празднуется 1 марта, что явно наводит на мысли о том, что она никогда не жила вместе с азербайджанцами и просто читала заранее подготовленный текст, рассчитанный на то, что это вызовет негативную реакцию по отношению к азербайджанцам как в Армении, так и за рубежом.

Можно было не обратить внимание на эту откровенную глупость, если бы не один факт: подобными страшилками армянская пропаганда усиленно продвигает на международной арене свой новый старый тезис об "отделении во имя спасения" в отношении армянского населения Карабахского региона Азербайджана, а также подогревает туркофобские настроения в армянском обществе. Не одному нормальному человеку не придет в голову произносить публично подобные вещи, которые явно свидетельствуют о ментальных проблемах авторов этой провокации. Интересно, как это в советское время, когда партийные и правоохранительные органы бывшего СССР, стойко стоящие на страже принципов пролетарского интернационализма, могли бы допустить подобное "варварское донорство" по отношению к армянскому населению Азербайджанской ССР и не наказали виновных? Но все это оставим на совести дешевых армянских пропагандистов, которые на протяжении многих лет культивировали у своего молодого поколения тюркофобию и ненависть к другим соседним народам, а теперь пытаются обвинить в этом Азербайджан, разнося на весь мир дезинформацию о том, что якобы азербайджанское общество "пропитано" духом армянофобии, не позволяющее армянам Карабаха соглашаться на интеграцию.

Естественно, что представители азербайджанской прессы не могли остаться в стороне от достойного ответа на эту гнусную провокацию своих армянских коллег. Один из независимых журналистов, освещающих акцию азербайджанских экологов в районе города Шуша на трассе Лачинского коридора, сделал смешную пародию на этот бездарный спектакль, разместив в интернете свой ролик. Но не тут-то было. Вместо того, чтобы молчать в тряпочку, "известный" в некоторых кругах господин ПОП решил, что пришло его время выйти на арену и сделав очередной бездарный твит, воззвал к мировому сообществу, что мол, почему молчит цивилизованный мир, когда оказывается азербайджанцы собираются жарить люля-кебаб на армянской крови. Как всегда господин ПОП, отличающийся тем, что болтает всячину, в отличие от своих более продвинутых молчаливых коллег по МИД, выстрелил себе в ногу, когда принял пародийный ролик за чистую монету. Но он явно не мог предположить, что причиной данной пародии являлся промах его собратьев по пропагандисткой компании, которые запустили в эфир этот полный глупости ужастик.

Выпустив свой очередной твит, направленый на очернение имиджа Азербайджана, господин ПОП наверняка смаковал и потирал руки от удовольствия, думая, что попал в цель, а оказалось совсем наоборот. Вместо того, чтобы попасть в вожделенную мишень, выстрелил прямо себе в ногу, выставив себя на посмешище всему миру, так как проглотил наживку и попался на крючок не владея предисторией данной пародии. Так что, рекомендуем, что в следующий раз, когда господин ПОП захочет вызвать слезы умиления у своих покровителей и подельников от своих "глубоких" по содержанию тюркофобских твитов, вначале сто раз подумать, а затем что-то писать, чтобы не выглядеть посмешищем в глазах коллег и армянской общественности, которая еще в ноябре 2020 года отвергла и не пошла за ним в качестве "новоявленного национального лидера".

Так что, армянские политиканы подобные ПОПу пока что не усвоили главный урок: никакие выкрутасы и зарубежные покровители им не помогут. У них есть два пути: первый- признать существующие геополитические реалии и пойти на подписание мирного договора на основе предложенных Азербайджаном 5 базисных мирных принципов; или повторить ошибки прошлого и вновь испробовать силу терапии железного азербайджанского кулака, от которой в очередной раз вновь не поздоровится.