Старые песни о главном Эдмона Марукяна

Автор: Пярвин Мирзазаде

Неудавшийся лидер армянской оппозиции ноября 2020 года, а ныне преуспевающий посол по особым поручением (ПОП) МИД Армении Эдмон Грачикович Марукян, продолжает свою "активную" деятельность, занимаясь твиттовой дипломатией. По видимому, руководство МИД решило, что тратить деньги на бесполезные поездки ПОПа по зарубежным странам не стоит и лучше, чтобы он сидел дома, а не слонялся за государственный счет по дорогим кабакам европейских столиц и поручило ему вести дневник мнимой "блокады" Лачинского коридора, параллельно комментируя события на своем аккаунте в твиттере, где у него не мало подписчиков из зарубежной армянской диаспоры.

Каждый день Эдмон Грачикович просыпается и начинает свой день с упражнений английского на своем аккаунте в твиттере, где он слезно указывает, сколько дней прошло с начала армянской провокации под названием "блокада армянского населения Карабахского региона", а также комментируя последние события как на азербайджано-армянской границе, так и в зоне, где временно размещены российские миротворцы, которых он явно недолюбливает.

Все твиты господина ПОПа посвящены обелению армянской позиции по отношению к мирному процессу, слезным мольбам к западным партнёрам вмешаться и спасти сепаратистов от возмездия, а также стремлению обмануть и выдать желаемое за действительное по отношению к происходящим процессам, которые развиваются явно не в пользу Армении. То что господину Э. Марукяну не удалось стать удачным лидером оппозиции, чтобы сместить нынешние власти Армении, было предсказуемо. Но то, что он не добившись успеха, быстро переметнулся на другую сторону и взамен получил высокую должность в МИД, которая позволяет получать высокую зарплату лишь за то, что ведёт аккаунт в твиттере, никто из его бывших соратников по оппозиции не ожидал.

Теперь же, ведя тихую, размеренную жизнь, коротая время с чашкой кофе у компьютера, Эдмон Грачикович довольно "активно" напоминает зарубежным спонсорам о своем существовании, рассказывая ужастики о происходящем и требуя немедленного иностранного вмешательства на стороне Армении, которая мол стала жертвой "агрессии" со стороны Азербайджана.

Видимо господину ПОПу все еще снятся лавры Талейрана, которому удавалось тайком получая деньги у зарубежных государств, сталкивать их во имя своих же интересов. Так как знаний дипломатии и международного права у господина ПОПа не достаточно, то он постоянно в своих твиттах делает не мало ляпов и мешает местное армянское законодательство с международным правом, вмешиваясь в дела соседних суверенных государств, которые его на это не уполномочивали.

Вот и на днях, желая преподнести себя аудитории своих подписчиков как "выдающегося" правоведа, господин ПОП решился прокомментировать заявление помощника Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, относительно того, что вопрос прав и безопасности армян, проживающих в Карабахе, является внутренним делом Азербайджана. В своём твитте он написал: "Гаджиев утверждает, что международные механизмы не будут действенны для безопасности и прав армян Нагорного Карабаха. И что это внутренние дела Азербайджана. Вынужден еще раз напомнить, что основные права и свободы человека, безопасность тысяч людей не считаются внутренним вопросом со времен Второй мировой войны". Посчитав, что дело сделано, он отправился на обед в дорогой ереванский ресторан отметить очередную "победу" армянской дипломатии.

Ну, может быть господин ПОП считает свои твитты "победами", но следует напомнить этому "метру" армянской дипломатии некоторые факты, которые явно испортят его настроение. Во-первых, никакой блокады армянского населения Карабахского региона нет и в помине, это армянские власти и сепаратисты не допускают движение по трассе Лачинского коридора, чтобы не быть пойманными за руку с незаконными поставками вооружения и ротацией военнослужащих армянской армии. Кроме того, есть еще одна альтернативная дорога, статус которой вообще не был обговорен в трёхстороннем Заявлении и по которой армянская сторона осуществляет незаконные перевозки грузов и пассажиров под конвоем миротворцев, что противоречит всем достигнутым договоренностям. Наряду с этим, армянская сторона имеет свободный доступ к коридору и используя транспортные средства миротворцев и Международного Комитета Красного Креста ( МККК), доставляет необходимые гражданские грузы и пассажиров в обе стороны коридора без всяких проблем.

Азербайджанская сторона, взяв на себя обязательство обеспечить безопасность движения пассажиров и гражданских грузов по Лачинскому коридору, имеет полное право не допускать движения граждан третьих стран и грузов военного назначения, что полностью соответствует подписанным трёхсторонним Заявлениям. Что же касается стонов и плача господина ПОПа относительно перебоев с подачей газа, электроэнергии и интернета из Армении армянскому населению Карабахского региона Азербайджана, то все эти проблемы-результат техногенных аварий, возникающих в результате изношенных старых коммуникаций, а не действия азербайджанских властей.

Азербайджан неоднократно предлагал обеспечить доставку необходимых гражданских грузов (продовольствия, медикаментов и других), а также газа, электроэнергии и др. на территорию, где временно размещены миротворцы, но каждый раз это предложение отвергалось лидерами сепаратистов.

Во-вторых, как известно, Азербайджан является членом таких уважаемых международных организаций как ООН, ОБСЕ и СЕ и присоединился к большинству документов этих организаций, связанных с правами национальных меньшинств. Не секрет, что в Азербайджане проживают представители многих народов и народностей, которые пользуются всеми правами, закрепленными в Конституции 1995 года, которая соответствует всем международным стандартам. В случае, если армянское население Карабахского региона пойдет на диалог об интеграции, примет азербайджанское гражданство и начнёт мирно жить и трудиться, то все соотвествующие международные механизмы, обеспечивающие права и обязанности этого населения, будут обеспечены как в рамках Конституции страны, так и в рамках подписанных международных конвенций, исполнение которых обязательно всеми странами подписантами. Никакие ссылки господина ПОПа на некие необходимые международные механизмы "безопасности" не состоятельны, так как, как правило, власти страны ведут диалог со своими гражданами сами, без привлечения третьей стороны, на основе законодательства страны.

Какие еще гарантии безопасности могут требовать армянские политиканы, развязавшие этот кровавый конфликт в 1988 году, когда сепаратисты, обманув население бывшей автономной области, подняли их против законов Азербайджана. Если же господин ПОП так печётся о международном праве и вспоминает некие принципы, которые якобы действуют со времён окончания Второй Мировой Войны, то почему же он молчал, когда его соплеменники оккупировали 20 % азербайджанской территории и изгнали почти 1 миллион азербайджанцев. Если он такой "принципиальный" и такой "буквоед" в области международного права, в котором у него явно довольно поверхностные знания, то как объяснить, что права почти 300 тысяч азербайджанцев в Армении были грубо нарушены, когда они были изгнаны в начале конфликта, а господин ПОП предпочитает их не замечать, как будто их не было.

Господину Э. Марукяну, который часто кичится своей "приверженностью" демократии и правам человека, необходимо определиться, все таки все эти призывы к обеспечению безопасности и прав армянского населения относятся только к его соплеменникам, или ко всем народам без исключения? Видимо, согласно выступлениям господина ПОПа, только к его соплеменникам, но тогда это обыкновенный расизм и это требует осуждения, потому что нельзя обеспечивать права и безопасность одних народов за счёт другого народа.

Так что, господин ПОП, пора перестать петь старые песни на новый лад и наконец отказаться от своего мелкого национального шовинизма, который вредит прежде всего вашим соотечественникам, желающим мира и стабильности, а не предлагаемые Вами новые жертвы и лишения. Прежде чем давать оценку чьей-либо деятельности, вам лучше было бы обратить внимание на прошлое, чтобы не повторять ошибок в будущем.