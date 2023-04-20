Армения: Апрельский синдром

Автор: Пярвин Мирзазаде

Как это ни странно, но с приходом месяца апреля армянское военно-политическое руководство, как правило, переживает так называемый "апрельский синдром", когда организованные ими вооруженные провокации сопровождаются приступами "откровенности", бессильной злобы и мольбами о помощи к международному сообществу армянскими официальными лицами. Наверное, этот синдром зародился еще в апреле 2016 года, когда Армения потерпела поражение от азербайджанской армии в ходе боев на линии соприкосновения сторон на оккупированных азербайджанских территориях после организованных армянской стороной вооруженных провокаций.

Лишь вмешательство России, которая выступила в роли посредника, спасло армянское руководство от дальнейшей катастрофы. Тогда Президент Армении Сержик Саргсян слезно умолял Москву остановить наступающую азербайджанскую армию, обещая "добровольно" освободить часть оккупированных азербайджанских территорий без всяких предисловий. Но, как всегда, обманул своих союзников и после прекращения боевых действий отказался от данных обещаний. Очевидно, что нынешнее руководство Армении взяло на вооружение "опыт" своих предшественников и повторяет те же ошибочные методы, которые совершали так часто критикуемые ими же представители "карабахского" клана, которые управляли страной с 1998 по 2018 годы.

Безусловно, что потерпев поражение во Второй Карабахской войне, армянская сторона стоит перед дилеммой - признать новые геополитические реалии или повторить старый, испытанный метод замораживания ситуации, надеясь на реванш в будущем. Не смотря на то, что с момента окончания боевых действий в ноябре 2020 года прошло уже почти 3 года, руководство Армении не только не делает шагов навстречу по достижению мирного соглашения, предложенного Азербайджаном, а наоборот, фактически вышло из переговорного процесса, отказавшись под надуманными предлогами от диалога с Баку, отвергая предложения международных посредников в лице США, ЕС и России.

События 11 апреля 2023 года на условной линии бывшей азербайджано-армянской административной границы показали, что остановленный по вине Армении мирный процесс, а также переговоры по делимитации и демаркации границы, постоянно приводит к вооружённой конфронтации сторон и не способствует установлению мира и безопасности в регионе. Как известно, после окончания Второй Карабахской войны, большая часть оккупированных азербайджанских территорий была освобождена, но граница между двумя государствами продолжает оставаться условной и проходит по линии бывшей административной границы республик. В отличии от других бывших союзных республик, которые после распада СССР практически завершили демаркацию и делимитацию своих границ, то в Азербайджане и Армении этот процесс не был проведен и точные границы между двумя государствами, в соответствии с международным правом, окончательно не определены, по причине армянской оккупации азербайджанских территорий на протяжении почти 30 лет.

Согласно подписанным трёхсторонним Заявлениям, Азербайджан и Армения обязались в кратчайшие сроки начать процесс делимитации и демаркации границ. Однако, армянская сторона под всяческими предлогами оттягивает этот процесс, постоянно выдвигая неприемлемые предусловия, в том числе предъявляя претензии на часть приграничной азербайджанской территории. До сих пор Ереван отказывается признать факт оккупации и освободить 7 азербайджанских эксклавов Газахского района и селение Кярки Нахчыванской Автономной Республики, хотя в советское время эти эксклавы входили в состав Азербайджанской ССР, что было отмечено на всех административных картах того времени. Кроме того, во времена СССР партийное руководство Армении неоднократно, после обращения к союзному центру, получало во временное пользование часть приграничной азербайджанской территории под предлогом отсутствия необходимых пастбищ для выпаса скота.

Ярким примером этому может также служить то, что долгое время, еще с советских времен, золотоносное месторождение Зод, большая часть которого (примерно 75 %) расположена на территории Кяльбаджарского района Азербайджана, разрабатывалась с 1976 года армянским производственным объединением Армзолото, под "соусом" отсутствия в Азербайджанской ССР специалистов и производственных мощностей для очистки и переработки золотоносной руды. Как бы не старалось руководство Армении заморозить ситуацию и выиграть время, это сделать не удается. Волей-неволей, под давлением непоколебимой позиции Азербайджана по вопросу окончательного мирного урегулирования (основанной на принципах международного права), придется, скрипя зубами, пойти на переговоры.

18 апреля 2023 года премьер-министр Армении Н. Пашинян, выступая в парламенте, сделал заявление, которое можно квалифицировать, как желание армянской стороны отбросить в сторону застарелые иллюзии об "арцахе - миацуме" и, наконец, признать сложившиеся новые геополитические реалии. Глава армянского правительства сказал, что "Республика Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, и мы ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое, признав всю территорию Армянской ССР в качестве Республики Армения". По его словам, к договору должны быть приложены "утвержденные в СССР карты Армянской и Азербайджанской ССР, в качестве основы территориальной целостности двух стран". Наконец, армянское руководство, кажется, поняло, что не признав публично территориальную целостность Азербайджана и не отказавшись от территориальных претензий на Карабахский регион, у Армении нет будущего. Судя по словам господина Н. Пашиняна, в Ереване вроде осознали, что никакое давление не сможет оказать влияние на Азербайджан в отношении вопросов территориальной целостности.

Все надежды на "новоявленных" союзников в лице Ирана и Франции полностью провалились, а традиционные союзники в лице ОДКБ не имеют никакого желания поддерживать армянские экспансионистские претензии к соседним странам и международное сообщество требует от Армении одного - признать реалии, сесть за стол переговоров с Азербайджаном, урегулировать оставшиеся вопросы на принципах территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела друг друга. Сделав такое "горькое" признание, Никол Воваевич постарался свалить ответственность за все происшедшее на своих предшественников из так называемого "карабахского" клана, которые мол приняв Мадридские принципы мирного урегулирования, предложенные ныне "ушедшими на пенсию" сопредседателями Минской группы ОБСЕ, признали территориальную целостность Азербайджана, когда согласились, что вопросы будущего статуса населения Нагорного Карабаха необходимо решать с Баку. Хотя еще совсем недавно, в 2019 году, сам господин Н. Пашинян громогласно кликушествовал в Тегеране, выступая перед представителями армянской диаспоры, провозглашая, что "Карабах - это Армения и точка" и отплясывал на Джыдыр дюзю в оккупированном тогда азербайджанском городе Шуша, полагая, что все вроде уже решено. Но не тут то было. Азербайджанская армия преподала жестокий урок всем оккупантам и их зарубежным покровителям, разгромив армянские войска и изгнав оккупантов со священной земли Азербайджана. Теперь же, по прошествии более 30 лет с начала развязанного армянской стороной конфликта, официальный Ереван вынужден признать, что потерпел полное поражение. Иллюзии относительно создания "великой Армении от моря до моря" улетучились как утренний туман.

Но не все в Армении готовы смириться с новыми реалиями. Бывшие руководители страны в лице Робика Кочаряна и Сержика Саргсяна, которые стояли у истоков конфликта, вновь заявляют о том, что не допустят достижения мирного соглашения и будут "сражаться до конца" за дело "арцаха-миацума". Наверняка, эти лидеры "карабахского клана", оставшись в стороне от власти и лишившись поддержки армянского народа, продолжают питать надежду вернуться на политический Олимп в Ереване, на волне недовольства так называемой "соглашательской" позиции нынешних властей, которые, по их мнению, давно "предали" национальные интересы армянского народа, согласившись признать новые геополитические реалии.

Первым голос подал лидер Республиканской партии, третий президент Армении, убийца мирных жителей Ходжалы и профессиональный предатель С.Саргсян, который поторопился отвергнуть все обвинения Н. Пашиняна в том, что причины поражения были заложены еще во время его руководства страной в 2008-2018 годах. Так как Сержика всегда интересовали только власть и деньги, то неудивительно, что он резко отреагировал на выдвинутые против него обвинения, ввиду того, что он еще питает большие надежды вернуться и наказать обидчика Никола, который сверг его и лишил кормушки. Руководимая им Республиканская партия Армении, (РПА), которую он нагло отобрал у своего бывшего подельника и покровителя Робика, выступила с резким заявлением, в котором осудила выступление премьера Н. Пашиняна, обвинив его в "предательстве" национальных интересов. Бросив беглый взгляд на этот бред сумасшедших, можно понять, почему армянский народ, на протяжении более 35 лет живет в состоянии массового психоза, одурманенный и обманутый такими как Сержик безумцами, ввергнутый в пучину войн и конфликтов.

Согласно РПА, Армения никогда "не имела никаких территориальных претензий" к Азербайджану. Тогда как можно объяснить армянскую оккупацию 20% азербайджанских территорий на протяжении почти 30 лет? Далее Сержик устами РПА делает "сенсационное открытие" в юриспруденции и заявляет, что на момент распада СССР на территории бывшей Азербайджанской ССР, образовались два государства - Азербайджанская Республика и некая неизвестная географической и политической науке "Нагорно-Карабахская Республика", которую никто в мире не признал, включая руководимую им на протяжении 10 лет Армению (знал чем это грозит). Но а следующий пункт заявления - полный образец фарисейства и безграмотности, так как господа из РПА решили, что имеют право давать комментарии к конституционному акту о независимости Азербайджана. По их мнению, так как согласно акту, азербайджанское государство объявило себя правоприеемником Азербайджанской Демократической Республики (АДР) 1918-1920 годов, а не Азербайджанской ССР, то Азербайджан не имеет права на Карабахский регион, так как он якобы не входил в состав АДР, что является откровенной ложью.

Хотелось бы напомнить самозваным "знатокам" истории и международного права из РПА. Во-первых: территория АДР (более 113 тысяч квадратных километров), включала территорию Западного Зангезура, ныне входящего в состав Армении под названием Сюникская область, а также ряд других территорий, которые были переданы бывшей Армянской ССР во времена советской власти. Во-вторых, Армения, провозглашая независимость в 1991 году, объявила себя правопреемником независимой Армянской (бывшей Араратской) Республики 1918-1920 годов, территория которой, согласно ряду подписанных тогда международных договоров с соседними странами, составляла лишь не более 11 тысяч кв.км. Так что прежде чем делать глупые заявления недоучкам из окружения Сержика, нужно подумать, стоит ли трогать эту тему или нет. Ну и под конец, "верные оруженосцы" Сержика стали давать безграмотные толкования Алматинской декларации о создании СНГ 1991 года, опираясь на то, что там было записано о праве наций на самоопределение, наряду с принципами территориальной целостности, как бы умалчивая о том, что эти принципы касались лишь государства - образующие народы и не имеют никакого отношения к национальным меньшинствам, проживающим на территории новых независимых государств, появившимся после распада СССР. При этом делая ссылку на то, что Армения подписала эту Декларацию с оговоркой и не признает территориальную целостность Азербайджана в границах бывшей Азербайджанской ССР.

Чтобы окончательно снять с себя ответственность за обвинения, выдвинутые Н. Пашиняном, РПА, делая вид, что всегда являлась приверженцем "мирного урегулирования", повторила уже застарелые тезисы армянской стороны о том, что признание территориальной целостности Азербайджана не может мол мешать праву нации на самоопределение, имея в виду армянское население Карабахского региона, забывая о том, что армянская нация уже самоопределилась, дважды создав независимую Армению на исторических азербайджанских территориях. А также вспомнив о потерявших актуальность предложениях сопредседателей почившей в бозе Минской группы ОБСЕ, вновь завели свои старые пластинки об азербайджанской "агрессии" против некоего "арцаха". В общем, все заявление РПА насквозь пронизано отсутствием чувства реалий и показывает, что Сержик до сих пор не оправился от апрельского синдрома 2016 года. Будучи по своей природе закоренелым предателем и вором, Сержик всю свою жизнь зарабатывал на крови других, жертвуя ради своих низких целей всем и всеми. Так он предал армянский жителей Нагорного Карабаха, ввергнув их в конфликт в далёком 1988 году. Затем предал весь армянский народ, развязав кровавую войну, потом сдал своего друга и покровителя Робика, отобрав у него власть и партию, а в 2018 году предал свое окружение, пойдя на сговор с Николом, когда в обмен на личную неприкосновенность согласился уйти, отдав своих подчиненных на растерзание новым властям. Сегодня же Сержик, почувствовав, что Н. Пашинян, возможно, вынужденно пойдет на примирение, вновь готов заварить кашу, продвигая уже отжившие свой век принципы, играя на национальных чувствах.

Естественно, что выступление премьера Н. Пашиняна вызвало неоднозначную реакцию в армянском обществе, которое продолжает пребывать в состоянии тюркофобии и антиазербайджанских настроений. Популист Н. Пашинян осознает, что сил для дальнейшего сопротивления у Армении больше нет, ожидаемая помощь из-за рубежа не поступила и нужно принимать мирные инициативы Президента Ильхама Алиева пока не поздно, иначе нагрянет очередная терапия железным азербайджанским кулаком, которую пережить вряд ли удастся. Возможное сопротивление противников мирного соглашения в Армении, которые после выступления Н. Пашиняна подняли головы, не найдет поддержки у населения страны, что уже показали все предыдущие протестные компании оппозиции, когда за радикалами практически никто не пошел. Отдельные рецидивы застарелых амбиций армянских властей, которые они проявляют, чтобы показать себя общественности этакими "мачо", типа сожжения азербайджанского флага в ходе церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване, необоснованных обвинений захваченным заблудившимся азербайджанским военнослужащим, спровоцированных боестолкновений на линии условной границы, беспрерывного плача и взывания к международному сообществу относительно мнимой транспортной блокады на Лачинском коридоре, не дают ожидаемого эффекта и не смогут поменять позицию Азербайджана, которую в очередной раз четко и конкретно высказал 18 апреля 2023 года в интервью Азербайджанскому телевидению Президент Ильхам Алиев, расставив окончательно все точки над и.

Премьер Н. Пашинян хочет он этого или нет, уже сделал свой выбор в сторону мирного соглашения, которое основывается на принципах территориальной целостности как Азербайджана, так и Армении. Конечно, официальный Ереван еще продолжает кривляться, делая некие реверансы сепаратистам и радикалам, давая невыполнимые обещания, но далее пустых слов идти уже некуда. Поэтому, чем быстрее армянское население Карабахского региона откажется от сепаратизма и примет азербайджанское гражданство, прислушавшись к словам Президента Ильхама Алиева, тем быстрее начнется процесс диалога и примирения, который позволит создать на Южном Кавказе зону мира и стабильности.