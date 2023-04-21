"Неутомимый" Эдмон Марукян рискует остаться на обочине истории

Автор: Пярвин Мирзазаде

Посол по особым поручениям (ПОП) МИД Армении, неудавшийся лидер оппозиции, а ныне один из главных "столпов" армянской дипломатии Эдмон Марукян, продолжает свою "неутомимую" деятельность в области твитовой дипломатии. Немного отдохнув на берегах туманного Альбиона от "непосильных" трудов на не исторической родине, где он чередовал встречи с представителями армянской диаспоры с посещением изысканных ресторанов и фешенебельного универмага Harrods, господин ПОП вернулся домой, чтобы вновь включиться в свою непрекращающуюся борьбу за дело мирового армянства, направленную на создание мифической "Великой Армении" от Черного моря до Каспийского, которому посвятил всю свою жизнь.

Увы, возвращение домой господина ПОПа было омрачено очередной вооруженной провокацией армянских военнослужащих на линии соприкосновения войск, вдоль условной границы двух стран, где они в очередной раз получили по носу от азербайджанской армии и ему пришлось вместо радужных реляций о своем визите в Соединенное Королевство, сочинять новые, полные дезинформации пасквили о том, что якобы 11 апреля 2023 года азербайджанскому "нападению" вновь подверглась суверенная армянская территория, требуя от международного сообщества немедленно принять меры в отношение "агрессора"-Азербайджана. При этом господин ПОП, который постоянно кичится своими знаниями в области международного права (полученные за рубежом, в ходе краткосрочных курсов), безапелляционно заявляет о том, что столкновения происходили на армянской территории, "принадлежность которой не подлежит сомнению".

Конечно, господин Э. Марукян может "гордиться" уровнем своего зарубежного образования, удовлетворяя болезненное самолюбие, но "видному" армянскому дипломату стоит все же знать прописные истины в области международного права, которые гласят, что линии границ между двумя государствами считаются международно признанными лишь после того, как они признают территориальную целостность друг друга, а также проведут делимитацию и демаркацию границы. Армения до сих пор, под различными предлогами, продолжает "вилять хвостом" и отказывается признавать территориальную целостность Азербайджана и фактически вышла из переговорного процесса по определению границы. Ввиду того, что 20% азербайджанской территории была оккупирована Арменией, то на протяжении почти 30 лет с момента распада СССР не была проведена делимитация и демаркация азербайджано-армянской границы. Так что все претензии господина ПОПа к Азербайджану полностью несостоятельны и рассчитаны лишь на простаков из армянского лобби, которые отрабатывают деньги зарубежной диаспоры.

Немного отдышавшись после того, как он выплеснул очередную порцию яда азербайджанофобии, господин ПОП отправился на встречу с прекрасным полом, в Ереванскую Академию расширения прав и возможностей женщин, где поделился личным богатым опытом в этой сфере, выступив с лекцией на тему "Роль женщин в политической жизни", призвав армянских женщин прилагать больше усилий для участия в политической жизни страны. Видимо господин Э. Марукян после того, как ему в ноябре 2020 года, когда он был лидером радикальной оппозиции и не удалось добиться поддержки мужчин, решил завоевать сердца армянских женщин, перед которыми он предстал в новом, только что купленном за бугром хорошо отглаженном костюме, в образе борца за права "слабого" пола, на которой мог бы опереться в случае нового обострения внутриполитической ситуации в Армении, которое, по его мнению, не за горами. Но как известно, господину ПОПу не дают покоя лавры известного французского дипломата Талейрана, который прославился тем, что умел быть слугой многих господ. Вот почему, немного умерив свой прозападный пыл, Эдмон Грачикович в последнее время любит говорить об узах традиционных союзнических отношений с Россией и странами ОДКБ, поведав женской аудитории свое видение будущего Армении, которая мол восстановив свою "мощь" при помощи союзников, вновь попытает счастье в борьбе за иллюзорную мечту о "миацуме- арцахе". Однако долго любоваться собой в обществе с очаровательными женщинами господину Э.Марукяну не пришлось и он вернулся к своей деструктивной деятельности, направленной на разжигание тлеющего конфликта, к которому всегда относился как возможность запрыгнуть на верхушку армянского политического Олимпа.

Очередным поводом показать себя армянской общественности в качестве "непримиримого" борца за национальные интересы, господин ПОП осмелился выбрать последнее интервью Президента Ильхама Алиева азербайджанскому телевидению, где глава Азербайджанского государства, отвечая на вопросы журналиста, четко и конкретно рассказал о последних событиях в регионе и о своем видении развития ситуации в переговорном процессе, в свете последних выступлений главы армянского правительства. Судя по всему, откровенные комментарии Президента Ильхама Алиева вызвали разногласия в армянском руководстве, некоторые представители которого поспешили отмежеваться от выступления Н. Пашиняна, чтобы застраховаться на будущее.

Для того, чтобы остаться на всякий случай "чистеньким", господин ПОП поспешил дать свое видение некоторых моментов этого интервью, чтобы остаться своим в глазах радикалов, для которых любое упоминание о примирении как красная тряпка для быка во время корриды. Сев за компьютер, Эдмон Грачикович разразился пространным твитом, в котором "дерзнул" дать свои ничтожные комментарии относительно интервью профессионального дипломата высочайшего класса, Президента Ильхама Алиева. И как всегда попал впросак, что и следовало ожидать. Приняв напыщенный вид, господин ПОП стал рассуждать на тему того, что мол отношения и переговоры между азербайджанскими властями и армянским населением Карабахского региона не являются внутренним делом Азербайджана, а являются предметом переговоров с участием сопредседателей почившей в базе Минской группы ОБСЕ, которая ничего конкретного не смогла сделать за почти 28 лет своей (без) деятельности, кроме того, что пыталась умиротворить агрессора Армению за счет жертвы агрессии Азербайджана.

Пытаясь показать свой дутый профессионализм, господин ПОП раскритиковал главу Азербайджанского государства по этому вопросу, взывая к тому, что мол внутренние проблемы не решаются с участием представителей стран - постоянных членов СБ ООН, а также ЕС в качестве посредников. Так как господин ПОП еще не до конца выучил азы дипломатии, то ему следовало бы знать, что ушедшие на пенсию сопредседатели Минской группы ОБСЕ занимались как раз вопросами мирного урегулирования конфликта, возникшего в ходе агрессии Армении против Азербайджана, что нашло отражение в 4 резолюциях СБ ООН, которые армянская сторона не выполняла почти 27 лет и была принуждена исполнить военно-политическим методом, в ходе Второй Карабахской Войны. Что же касается утверждения ПОПа относительно будущего армянского населения Карабахского региона, то он наверняка не знает, что вопросы с примирением и диалогом между властями страны и национальным меньшинством, согласно международному праву, решаются в ходе переговоров, на основе Конституции и законодательства государства, а также международных обязательств, при условии отказа меньшинства от вооруженной борьбы, разоружения и признания территориальной целостности. Если же Эдмон Грачикович не знает этого, то в качестве примера можно было бы показать ему последние события в регионе Тиграи в Эфиопии или решение проблемы албанского меньшинства в Северной Македонии, когда процесс внутриполитического урегулирования напрямую зависел от отказа сепаратистов, от вооружённой борьбы против центральных властей и прямых переговоров без участия международных посредников.

Согласно логике господина ПОПа, которому не терпится стать "новатором" в области международного права, оказывается государство, где проживает национальное меньшинство, должно отказаться от защиты своей территориальной целостности и сюсюкаться с сепаратистами лишь потому, "что основные права и свободы (по версии господина Э. Марукяна речь идет о насильственном отторжении части территории суверенного государства) человека не считались внутренним вопросом более 70 лет, со времен Второй Мировой войны".

Как всегда, господин ПОП увязывает свой непрофессиональный ангажированный подход относительно будущего армянского населения Карабахского региона Азербайджана с слегка завуалированной формой армянской территориальной экспансии, направленной на присвоение части азербайджанской территории.

Пытаясь безуспешно оспорить выступление Президента Азербайджана, ПОП опять повторил, как известная птица в клетке, свою позицию относительно мифической депортации армянского населения Карабахского региона, которое грозит в случае принятия азербайджанских мирных предложений, без некоего переговорного процесса, с участием не понятного никому международного механизма, подразумевая, что этот механизм сможет помочь сепаратистам стать квазинезависимыми, что абсолютно неприемлемо с точки зрения международного права. Главная цель господина ПОПа в написанном им твите-представить Армению в лучшем свете "миротворца", на фоне подмоченного имиджа армянской стороны, которая своим безответственным поведением саботирует мирный процесс, в надежде на реванш в будущем. Как всегда, господин ПОП льет воду и вводит в заблуждение как армянский народ, так и международное сообщество, жонглируя терминами и апеллируя к теме прав человека, которые сам же обесценивает, оправдывая армянскую оккупацию азербайджанских территорий и изгнание оттуда почти 1 миллиона азербайджанцев.

Так что, "неутомимая" твитовая деятельность господина ПОПа-очередная попытка армянской дипломатии обмануть и добиться односторонних уступок, что будет дорого стоить армянскому народу, который устал от таких авантюристов и прохиндеев как господин Э. Марукян. Лучше бы господин ПОП приложил свои усилия для начала диалога и примирения двух народов, а то как бы он, как и многие армянские политики не остались бы на обочине истории, призывая к новым войнам и жертвам.