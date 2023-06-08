Страсти по миацуму: конец главной национальной болезни Армении

Автор: Пярвин Мирзазаде

Армянское общество переживает один из самых тяжелых моментов своей истории за последние 35 лет. Ведь волей не волей, по стечению обстоятельств, Армении приходится отказываться от своей главной национальной болезни - "миацума" (идея захвата и насильственного присоединения Карабахского региона Азербайджана), которой болеет последние десятилетия. Так получилось, что возникшее в 1987 году в Армении движение за отторжение части азербайджанской территории, получившее потом название "карабахского", ввергло армянский народ в страшную мясорубку, которая продолжается вплоть до нынешних дней и стоила многих тысяч жертв народам обеих государств. Теперь с большой уверенностью можно сказать, что одной из причин развала СССР в 1991 году стало обострение межнациональных отношений между нациями и народностями, проживающими на территории бывшего Союза, что поставило крест на пропагандируемой официальной идеологией тех лет ленинской национальной политики, которая продвигала лозунг пролетарского интернационализма, как основы для будущего коммунистического строя.

Тогда в 1988 году, армянские радикалы, воспользовавшись проводимой политикой гласности и перестройки, в своих целях начали борьбу за передел границ союзных республик, под лозунгом "восстановления исторической справедливости", которая абсолютно не соответствовала истине и имела далеко идущие планы по отторжению Карабаха и Нахчывана от Азербайджана, с дальнейшим присоединением их к Армении, как первых шагов далеко идущих планов по воссозданию мифической "Великой Армении" от Черного до Средиземного моря. За всеми этими событиями стояло мировое армянство - представители зарубежной армянской диаспоры, в основном проживающих в странах Европы, США, Австралии, Северной и Южной Америки, а также на Ближнем и Среднем Востоке, которые мечтали о создании иллюзорного "великого" армянского государства на исторических землях Турции, Азербайджана, Ирана, России и Грузии, где армянский народ смог бы "расквитаться" с ненавистными "обидчиками", в лице тюрков и других недружественных народов за "вековые обиды".

Веками армянские национальные идеологи внушают простому народу миф о "Великой Армении", которая якобы исчезла с карты мира много веков назад в результате того, что "кровожадные" соседи поквитались с ней за ее мнимое величие и превратили "несчастный" армянский народ в вечных скитальцев, рассеянных по всему миру, лишенных родины и обреченных пресмыкаться на службе у чужеземцев, "захвативших" их историческую территорию.

Подобная ложная идеология привела к тому, что армянский народ стал орудием в руках некоторых иностранных держав, которые использовали армян в качестве "пятой колонны" и при нужном случае подстрекали для того, чтобы поднять войны и смуту в тылу неприятеля. Возникший, с подачи некоторых европейских держав, во второй половине 19 века, так называемый "армянский вопрос" под ширмой защиты "угнетаемых" восточных христиан, имел главной целью раздел ослабевшей Османской империи, обломки которой собирались присвоить в качестве колоний. В конце 19 века, а затем и в годы Первой Мировой Войны, подстрекаемое извне армянское население, проживающее в Османской империи, неоднократно поднимало восстания, которые жестко подавлялись властями, а затем, брошенные зарубежными подстрекателями на произвол судьбы армяне, становились жертвами ответных действий, как в 1915 году.

Победа Антанты в Первой Мировой Войне вселила в армянских лидерах надежду на создание новой "Великой Армении" на территории бывших Российской и Османской империй, что было практически решено по результатам Севрского договора, подписанного в 1920 году между державами-победителями и проигравшей Османской Империей, так как тогда погрязшую в Гражданской войне Россию уже в расчет никто не принимал и не считался.

Быстро оценив тогдашние реалии, отцы-основатели независимой Араратской (Армянской) республики, созданной на исторических азербайджанских территориях, перестроились и сменили хозяев на заокеанских покровителей в лице Президента США Вудро Вильсона, который обещал им расширить границы маленькой республики, вплоть до Средиземного моря. Но после того, как армия Мустафы Кемаль Ататюрка разгромила интервентов в решающих сражениях и они были вынуждены покинуть территорию нынешней Турецкой Республики, армянские мечты остались так не воплощенными в жизнь.

Потерпев жестокое поражение в армяно-турецкой войне 1920 года, Армения утратила часть присвоенных территорий и лишь заступничество союзника Турции-Советской России, спасло остатки армянской государственности от исчезновения с политической карты мира. Ведь развязав эту войну, тогдашние лидеры Армении надеялись на то, что в конфликт на ее стороне вмешаются великие державы: США, Великобритания, Франция и другие, но никто на помощь не пришел. Лишь после того, как была проведена советизация Армении (осенью 1920 ноября года), по просьбе Москвы, Турция согласилась на значительные уступки новым советским властям в Ереване при условии того, что они откажутся от территориальных притязаний к молодой Турецкой Республике и Советскому Азербайджану, признав Нахчыван азербайджанской территорией, что затем было закреплено в известном Карском договоре 1921 года. Кемалистская Турция отказалась от признания кабальных условий Севрского договора, подписанного под нажимом великих держав и предусматривавших полный раздел бывшей Османской империи, создании на ее территории марионеточных протекторатов, под видом якобы независимых государств, в том числе и Армении.

Сейчас в Армении, некоторые завравшиеся невежественные политики постоянно спекулируют на теме этого Севрского договора и утверждают, что он якобы не потерял силы и действует до сих пор, для того, чтобы обосновать свои территориальные претензии к Турции и Азербайджану. Эти реваншисты утверждают, что мол согласно этому давно уже не действующему договору, территория Армении была вдвое больше и включала в себя значительную часть Турции (нынешние турецкие провинции Ван, Битлис, Эрзурум и Трабзон), а также часть территории Азербайджана (Карабахский регион и Нахчыван), которые были якобы признаны армянской территорией.

Продвигая эти фантастические по сути, а в реалии открыто экспансионистские идеи, рассчитанные на то, чтобы ввести в заблуждение международную общественность и собственный народ, эти политиканы умалчивают о том, что ни Турция, ни Азербайджан этот договор не признавали. Мало того, Великое Национальное Собрание Турции (парламент) сразу же, еще в 1920 году, разорвало этот неравноправный договор, а Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) вообще не принимала участие в его подписании, так как во время Первой Мировой Войны была частью Российской Империи союзника Антанты.

Ввиду того, что в 1918-1920 годах на территории бывшей Российской империи полыхала Гражданская война и не было признанного державами- победителями центрального правительства, все мирные договора так называемой Версальской системы подписывались без участия представителей России и появившихся на ее территории новых независимых государств. Лишь в 1919 году, по инициативе Великобритании, Италии и ряда других европейских государств, на конференцию в Париж были приглашены представители новых независимых государств, появившихся на территории бывшей империи: Азербайджана, Грузии, Армении, Балтийских государств, Польши, с которыми начались вестись переговоры об их признании и вхождении в создаваемую Лигу Наций, тогдашнего прообраза будущей ООН. Тогда, по инициативе Великобритании, было принято решение создать на территории Карабахского и Зангезурского регионов Азербайджана (где шла гражданская война, развязанная армянскими сепаратистами, выступающими за присоединение к Армении особого генерал-губернаторства, во главе с губернатором азербайджанцем Хосров беком Султанов под британским протекторатом), чтобы положить конец вооруженным столкновениям, но оставив эту территорию в составе АДР. После советизации Южного Кавказа в 1921 году, в Карсе был подписан мирный договор, действующий до сих пор, который окончательно определил границы между Турцией и советскими республиками.

Никаких упоминаний о статьях Севрского договора там не было и в помине. Тем более, что в 1923 году был подписан Лозаннский мирный договор между Турцией и державами- победителями, который аннулировал полностью все статьи неравноправного Севрского договора, определил и закрепил в основном современные турецкие границы в нынешнем виде (за исключением провинции Хатай, которая была присоединена в 1939 году). Таким образом, ссылки армянской стороны на некие исторические предпосылки для территориальных притязаний к Турции и Азербайджану являются обыкновенным блефом, рассчитанным для того, чтобы оправдать свою экспансионистскую политику, которую они ведут уже более 30 лет, ввергнув страну в череду непрекращающихся войн и конфликтов с соседними странами.

Провал проекта "миацума - арцаха" был изначально предрешен еще в начале конфликта, когда даже проармянски настроенный М. Горбачёв не осмелился поменять границы республик, исходя из территориальных претензий Армянской ССР к Азербайджанской ССР, под соусом "исправления" допущенных во времена сталинизма "искажений" национальной политики. Если на начальном этапе конфликта армянские лидеры выступали под лозунгами миацума (присоединения) Карабахского региона к Армении и даже в нарушении Конституции СССР и союзных республик, приняли антиконституционный акт о присоединении НКАО и бывшего Шаумяновского сельского района (ныне Геранбойского района) к Армянской ССР, то в преддверии распада бывшего Союза, Верховный Совет Армянской ССР, 23 августа 1990 года принял "уникальный", с юридической точки зрения, документ-"Декларацию о независимости Армении", в котором в наглую зафиксировал факт присвоения части азербайджанской территории.

В документе написано: "Выражая единую волю народа Армении, сознавая свою ответственность за судьбу армянского народа в осуществлении чаяний всех армян и восстановлении исторической справедливости, исходя из принципов Всеобщей декларации прав человека и общепризнанных норм международного права, претворяя в жизнь право наций на свободное самоопределение, основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха", развивая демократические традиции образованной 28 мая 1918 года независимой Республики Армения, имея целью создание демократического, правового общества, провозглашает начало процесса утверждения независимой государственности".

Одним росчерком пера армянские парламентарии присоединили к Армении часть другой республики, без ведома и согласия Азербайджана. Эта фарисейская резолюция, которая открыто провозглашала факт присвоения территории другого государственного образования. Просто образец неприкрытых армянских территориальных претензий к Азербайджану, под прикрытием высокопарных слов о правах человека. Интересно, что в принятой затем в независимой Армении в 1992 году, в преамбуле Конституции страны, есть ссылка на эту Декларацию, как основу государственной независимости страны. Армения, которая постоянно любит козырять своей "приверженностью" демократическими принципами и при каждом удобном и не удобном случае, обращается за помощью к европейским структурам, под предлогом защиты общечеловеческих ценностей, сама первая нарушила один из главных принципов международного права- суверенитет и неприкосновенность границ другого государства. Кстати, в 2000 году, когда Армения стала членом Совета Европы, все законодательство страны было подвергнуто экспертной оценки.

"Въедливые" эксперты из Венецианской комиссии СЕ, которые буквально с микроскопом изучали аналогичные законы при вступлении в СЕ Азербайджана, сделали вид или не заметили, что текст этой Декларации, на которую ссылаются в армянской конституции, противоречит всем принципам этой уважаемой организации.

Видимо кто-то в Страсбурге предпочел не замечать армянских вариантов, чтобы не дай Бог, не обидеть "многострадальную" Армению, которая так хочет попасть в эту организацию для того, чтобы "закрепить" свои территориальные претензии. Просто очередное проявление двойных стандартов, которыми порой так часто грешат некоторые международные организации и зарубежные политики, когда хотят оправдать свою ангажированную близорукость, основанную на тюркофобии и исламофобии.

Однако армянская сторона никогда не отказывалась от желания присоединить часть азербайджанской и турецкой территории, что постоянно делала с момента обретения независимости в 1991 году. Поняв, что немедленный "миацум", в силу определенных причин не проходит, армянские политики поменяли тактику и в декабре 1991 года провозгласили "независимость" Карабаха под названием "арцах", который и послужил причиной для начала кровавой широкомасштабной Первой Карабахской Войны. Используя тезисы о праве нации на "самоопределение", армянская сторона решила, что в условиях хаоса и неразберихи, которые царили после распада на пространстве бывшего СССР, удасться добиться квазинезависимости "арцаха", чтобы затем, под шумок, присоединить весь Карабахский регион к Армении и добиться при этом международного признания, как акта "деколонизации" армянского населения Азербайджана.

Но и тут армянский номер не прошел, так как право нации на самоопределение не означает, что каждое национальное меньшинство автоматически может отрывать часть территории суверенного государства под предлогом того, что хочет жить самостоятельно. Армянский народ уже самоопределился и создал независимую Республику Армению на исторических азербайджанских территорий, часть из которых, включая Западный Зангезур, была передана из Азербайджана в советское время по просьбе руководства Армянской ССР (ныне армянский Сюник), которое обосновывало это тем, что большая часть территории республики непригодна для проживания населения, из-за сложного горного рельефа и отсутствия плодородных земель. Ни сама Армения, которая испугалась последствий блицкрига Первой Карабахской Войны, ни одно государство в мире, ни одна международная организация квазинезависимость сепаратистов не признали и проект "миацум" был отложен до лучших времен, в надежде на то, что зарубежные покровители сумеют принудить Азербайджан признать независимость "арцаха". Но видимо в Ереване, как всегда, просчитались и приняли сомнительные военные успехи за то, что им силой удалось добиться долгожданной "победы".

После прихода к власти в Азербайджане в июне 1993 года Общенационального Лидера Гейдара Алиева, который положил в стране конец хаосу и внутриполитической вакханалии, ситуация резко изменилась не в пользу Армении. Объединив вокруг себя весь азербайджанский народ, Гейдар Алиев железной стеной стал на страже национальных интересов Азербайджана и не поддался уговорам и увещеваниям сердобольных зарубежных покровителей Армении, которые под видом призрачного мира, предлагали фактическую сдачу части азербайджанских территорий. Дело Гейдара Алиева продолжил его достойный преемник - Президент Ильхам Алиев, который четко и конкретно определил возможные пределы компромиссов для мирного решений вопроса: автономия в составе Азербайджана.

К сожалению, армянская сторона не приняла это разумное предложение, приняв за слабость и настаивала на "миацуме". Увы, для Армении, всякому терпению когда-нибудь приходит конец, который наступил 27 сентября 2020 года, когда весь азербайджанский народ, как один, поднялся на борьбу, под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, за освобождение оккупированных азербайджанских территорий, которая окончилась разгромом и капитуляцией Армении 10 ноября 2020 года. На этом историю проекта "миацум-арцах" можно считать оконченной раз и навсегда. Правда в Армении есть еще недалекие люди, которые мечтают о реванше, но судя по отрицательной реакции армянского общества на их непримиримые призывы к "войне до победного конца", шансов у них практически нет.

Даже нынешнее руководство Армении, которое трудно заподозрить в проазербайджанских симпатиях, уже практически приняло существующие реалии и скрипя зубами, пошло на мирные переговоры, несмотря на свои прошлые лозунги о том, что "Карабах это Армения", окончившиеся для них очень печально.

Хочется или не хочется, но армянским властям придется признать новые геополитические реалии, отказаться от поддержки сепаратизма и грез о "Великой Армении", иначе последствия за отказ от этого могут быть очень тяжелыми. Наверное руководству Армении не стоит забывать и о том, что почти 30 лет оккупации азербайджанских территорий армянскому народу не принесли ничего, кроме жертв и лишений. Игнорируя выполнение 4 резолюций СБ ООН и решений Будапештского и Лиссабонского Саммитов ОБСЕ, Армения была принуждена Азербайджаном, комбинированным военно-политическим путем, исполнить требования международного сообщества. После отказа Армении урегулировать конфликт мирным путем, приняв азербайджанское предложение об автономии, взамен на вывод оккупационных войск, диалог и примирение двух народов, когда Азербайджану пришлось принудить силой, вопрос о каком-то особом статусе для армянского населения Карабахского региона перестал быть актуальным и больше не рассматривается, как бы не старались преподнести это населению Армении и карабахским армянам в Ереване. Одно ясно, что очередная попытка армянской стороны добиться каких-либо особых привилегий для армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, под предлогом обеспечения "прав и безопасности", которые сейчас усиленно продвигают официальные лица Армении на переговорных площадках, обречены на провал.

Азербайджан не станет идти на поводу у армянской стороны, чтобы предоставляя какие-то "особые гарантии", закладывать мину замедленного действия, в случае, если оправившись от поражения, кому-то в Армении не захотелось бы снова раскрутить спираль "миацума". Основной гарантией прав и безопасности армянского населения Карабахского региона является Конституция Азербайджанской Республики, где закреплены права и обязанности всех граждан страны, вне зависимости от национальной или религиозной принадлежности, а также международные обязательства Азербайджана, которые были приняты при вступлении в различные международные организации: ООН, ОБСЕ, СЕ и другие.

Президент Ильхам Алиев, выступая 28 мая 2023 года в Лачине, перед вернувшимися после почти 30 лет разлуки домой жителями этого города, обращаясь к армянским политиканам метко отметил: "Ваша книга закрылась. Книга "Миацума" закрылась, сепаратизму пришел конец. Грезы о независимости пошли туда же, куда и статус. А статус мы еще во время Второй Карабахской войны отправили туда, куда надо". Этими словами глава Азербайджанского государства окончательно положил конец всем армянским страстям по "миацуму", похоронив надежды реваншистов и сепаратистов в глубокой пропасти, откуда выхода больше нет.