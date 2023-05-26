Армянская катавасия. Кто в Армении не хочет мирного соглашения

Автор: Пярвин Мирзазаде

По мере того, как забуксовавший мирный процесс между Азербайджаном и Арменией вновь стал актуальным и тронулся с места после встречи Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна в Брюсселе (14 мая) и переговоров глав МИД обеих стран в Вашингтоне (1-4 мая) и в Москве (19 мая), армянское общество постепенно очнулось от летаргического сна и стало обсуждать результаты прошедших встреч. Если информация о результатах встреч глав МИД была довольно скупой и дозированной, выражая лишь осторожный оптимизм о перспективе договора в ближайшее время, то откровенное заявление для прессы главы ЕС Ш. Мишеля, в котором были указаны принципы будущего мирного договора, сделало свое дело и расставило все по своим местам. Теперь всем стало ясно, что как бы не сопротивлялось руководство Армении, ему пришлось признать новые геополитические реалии, сложившиеся после окончания Второй Карабахской войны и пойти на очень неприятный для себя шаг - отказаться от застарелых иллюзий относительно "арцаха-миацума".

Твердая и непоколебимая позиция, занятая Президентом Ильхамом Алиевым, относительно того, что мирное соглашение возможно лишь при условии признания Арменией территориальной целостности Азербайджана, дала свои плоды. Международные посредники в лице США, ЕС и России осознали, что без этого принципа никакого стабильного мира в регионе добиться не удастся и взяли его за основу будущего договора. Несмотря на то, что армянская сторона долгое время под различными предлогами старалась избежать признания территориальной целостности Азербайджана в границах бывшей Азербайджанской ССР, включая Карабахский регион и 8 оккупированных азербайджанских эксклавов на 1 января 1988 года, международные посредники убедили Ереван в том, что дальнейшее сопротивление бесполезно и в случае продолжения подобных действий вся ответственность за последствия ляжет на Армению. Скрипя зубами от безнадежности, глава правительства Армении, вернувшись в Ереван после встречи в Брюсселе, публично признался, что все, театр окончен. Господин Н. Пашинян все-таки понял, что если не сделает этого признания добровольно, то у Азербайджана найдутся силы и средства принудить Армению к этому признанию.

Конечно же, это непростое решение нелегко далось руководству Армении - признать территориальную целостность Азербайджана. Даже после поражения в войне армянская сторона еще питала надежду на то, что при помощи мирового армянства удастся заморозить ситуацию еще так лет на 30 до "лучших времен" и спасти сепаратистов, под предлогом обеспечения "права нации на самоопределение". Однако после того, как Азербайджан поставил вопрос ребром перед международными посредниками и предпринял ряд превентивных мер, направленных на защиту суверенитета и национальной безопасности, в Ереване поняли, что с ними шутить не будут. Нынешнее руководство Армении выросло на волне так называемого "карабахского движения", когда еще будучи детьми, вместо кино и мороженого целыми днями проводили с родителями на Театральной площади Еревана и других армянских городов, где проходили многочисленные митинги под лозунгами присвоения чужих территорий. Как бы не было тяжело, но им пришлось пойти на этот непростой шаг, чтобы хотя бы не потерять остатки государственности.

Руководство Армении все-таки признало, что все 35 лет с момента начала конфликта, занималось только территориальной экспансией, выдвигая претензии к соседним государствам, которое закончилось полным фиаско. Теперь армянское общество встало перед дилеммой, что делать дальше. Естественно, что согласие премьер-министра Н. Пашиняна отказаться от территориальных претензий вызвало неоднозначную реакцию у населения Армении и армянской диаспоры за рубежом, которое выступало инициатором движения "арцах-миацум". Большинство населения Армении, простые граждане, которые устали от всех войн и жертв, встретили эту новость довольно спокойно, без эмоций. Конечно, что все прошедшие годы официальная пропаганда уверяла их в том, что военная победа одержана и осталось совсем немного - закрепить мнимые успехи Первой Карабахской войны на бумаге, мол мировое сообщество давно смирилось и согласно во имя призрачного мира оказать давление на Азербайджан, который вот-вот подпишет "мир по-армянски".

Но все иллюзии рассыпались в одночасье, после поражения Армении во Второй Карабахской войне, которая дорого стоила армянскому народу. Вот почему простые жители Армении не поддались призывам лидеров армянской оппозиции, остались дома и не вышли на улицы городов свергать ненавистного Никола. Хоть в душе большинство населения страны продолжает сочувствовать ложным национальным идеям и мечтает о "Великой Армении", но инстинкт самосохранения и чувство реалии подсказывают им, что каких-либо шансов на успех на этом поприще нет и борьба окончена безвозвратно.

Зато вся армянская оппозиция, в особенности представители так называемого "карабахского клана", устроили настоящую вакханалию по этому поводу, словно сорвавшись с цепи. Все армянские средства масс-медиа полны интервью и заявлений бывших руководителей страны и нынешних лидеров оппозиции, которые обвиняют "проклятого" Никола и компанию в "предательстве" национальных интересов, "измене армянскому делу" и других смертных грехах. В особенности усердствуют бывшие боевики и президенты Армении Робик Кочарян и Сержик Саргсян, которые напустив на себя "умный вид", пытаются уверить армянский народ в том, что если бы они остались у власти, ничего бы не случилось и Карабах был бы "арцахом". Им в унисон вторят армянские оппозиционеры всех мастей от левых коммунистов до правых дашнаков, которые призывают народ на улицу "спасать" страну от "предателей".

Спрятавшийся в Карабахе за спиной миротворцев известный аферист и прохиндей Кубик-Рубик (Р. Варданян) строго предупреждает нынешние власти Армении о том, что народ не простит им "позорную капитуляцию". Не остался в стороне от осуждения и лидер сепаратистов Араик Арутюнян, который вылез из своей крысиной норки и обратился к армянскому народу с призывом SOS, словно утопающий, хватаясь за соломинку.

Но разбудить армянский народ подобными призывами им не удалось. Как и ожидалось, народ на улицы свергать Н. Пашиняна не вышел, предпочитая смотреть со стороны на всю эту мышиную возню. В ход пошла даже "тяжелая артиллерия": католикос армянской григорианской церкви Гарегин и лидер армянских католиков Арам выступили против будущего мирного соглашения, обвинив власти в том, что они бросают карабахских армян на произвол судьбы. К ним подключились лидеры армянской диаспоры по всему миру, от Аргентины до Австралии, от США до Франции, которые выступили с осуждением руководства Армении за "пораженческий" мир, требуя продолжения борьбы до "победного" конца, обещая щедро раскрыть свои кошельки для тех, кто выступит против властей. Все это не возымело никакого эффекта и улицы Еревана остались безлюдными. В отличии от прошлых лет, когда население Армении смело бы любого, кто осмелился говорить про мир с Азербайджаном, сегодня эти "воинственные" лозунги больше не популярны среди рядовых граждан страны, которые не хотят больше воевать за чужие земли, предпочитая заботиться о хлебе насущном.

Затянувшаяся катавасия в Армении напоминает дешевый уличный балаган, когда бездарные актеры пытаются вызвать реакцию у зрителей глупыми и примитивными репликами, а взамен получают лишь безмолвное молчание. И официальный союзник-Россия, и "новые" западные друзья объяснили Еревану, что мирное соглашение неизбежно, дальнейшее сопротивление бесполезно и пора взяться за ум и сесть за стол переговоров, перестав строить из себя "обиженную школьницу". При этом посредники намекнули, что не будут поддерживать армянские территориальные претензии и оговорки типа того, что мол Карабах - это "независимое государство", которое "провозгласило" свою самостоятельность еще в 1991 году. Если Армении в действительности нужен мир, то нужно отказаться от всех невыполнимых требований и предложений, которые никто исполнять не будет, а все закончится для армянской стороны плачевно. Взвесив все за и против и наконец осознав, что вариантов для вооружённого противостояния с Азербайджаном у Еревана нет, а никто в мире воевать за армянские интересы не будет, Н. Пашинян пошел на этот непростой шаг, который может стоить ему дорого, так как конкуренты из противоположного лагеря немногочисленны, но опасны, способны даже пролить кровь ради захвата власти. Хотя им стоило бы подумать, прежде чем делать необдуманные опасные шаги, так как если они думают, что убрав нынешние власти им удастся поменять ситуацию в свою пользу, то они ошибаются. Кто бы не находился у власти в Армении, должен знать, что альтернативы мирным инициативам Президента Ильхама Алиева нет, а если кто-то из армянских политиков этого не помнит, то получит очередную порцию азербайджанским железным кулаком, от которой у него останутся только рожки да ножки. Те, кто в Армении мечтают о новом реванше, очевидно забыли, что у Азербайджана есть законное право провести силовую антитеррористическую операцию по разоружению армянских незаконных вооруженных формирований на своей суверенной территории, которая положит конец все этой катавасии, которую они затевают, выступая против мирного соглашения. Пока еще пушки молчат, ожидая того, что армянские политики все-таки поймут, что лучше мир, чем новая война, которая Армении ничего хорошего не сулит.