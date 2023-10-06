Глава Европарламента хочет лишить собственных избирателей азербайджанского газа?

Источник: Агентство международной информации Trend

Глава Европарламента Роберта Метсола сделала совершенно безрассудное заявление, которое ставит крест на все усилия Европейского союза, который кровью из носу старается диверсифицировать источники и маршруты поставок газа.

Так, она заявила журналистам на полях неформального саммита ЕС в Гранаде, что ЕС не должен покупать газ у Азербайджана, так как страна якобы "является ненадежным партнером" после антитеррористических мероприятий в Карабахе.

В первую очередь отметим, что Азербайджан действовал исключительно на своей территории и локальные мероприятия были направлены только против армянских незаконных вооруженных формирований на суверенной территории Азербайджана. Итоги данных мероприятий, в частности, роспуск незаконного режима в Карабахе, являются огромным шагом в направлении обеспечения устойчивого мира на Южном Кавказе, для чего посреднические усилия предпринимает в том числе и Европа. Поэтому на этом фоне данное заявление выглядит как минимум необоснованным.

Что касается экономического аспекта, как раз представители Евросоюза неоднократно называли Азербайджан надежным, пан-европейским поставщиком и именно европейские страны встали в очередь для получения доступа к азербайджанскому газу. Неужели госпожа Метсола забыла, что совсем недавно, в прошлом году в ходе визита Президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан был подписан меморандум об удвоении поставок газа в Европу из Азербайджана до 2027 года. Азербайджан неоднократно до этого заявлял о готовности увеличить объемы транспортировки газа в Европу, если будет запрос. И запрос именно поступил и продолжает поступать со стороны европейских государств. Сегодня азербайджанский газ в объеме 10 миллиардов кубометров в год поступает через Трансадриатический трубопровод (TAP) в Италию, Грецию и Болгарию. Благодаря поставкам азербайджанского газа Италия смогла направлять некоторые объёмы газа на экспорт в Северную Европу. Болгария каждый месяц снижает цены на газ на внутреннем рынке, так как газ, поступающий из Азербайджана по интерконнектору Греция-Болгария (IGB) покрывает треть потребности этой страны. Высокопоставленные представители Греции не раз заявляли, что благодаря в том числе и TAP у страны появилась возможность превратиться в газового хаба в своем регионе.

Крупнейший венгерский оптовый трейдер природного газа MVM CEEnergy и SOCAR подписали 2 июня этого года контракт на транспортировку 100 миллионов кубометров газа. Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR приступила к закачке первых 50 миллионов кубометров газа в венгерские хранилища.



На заметку главе Европарламента, более 10 стран Европы обратились к Азербайджану для увеличения объема уже осуществляемых поставок газа или для получения доступа к Южному газовому коридору через интерконнекторы.

Стоит отметить, что 25 апреля в Софии состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании относительно поощрения сотрудничества между Bulgartransgaz (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ (Венгрия), Eustream (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR).

Документ определяет направления сотрудничества между четырьмя операторами газотранспортных систем и SOCAR для дополнительных поставок газа в Европу.

Кроме того, в Сербии заявили, что доступ к азербайджанскому газу является приоритетом для этой страны. Албания также в числе стран, которые заинтересованы в импорте азербайджанского газа, и на данный момент является транзитером для Трансадриатического трубопровода. В центре внимания находится и Ионическо-Адриатический трубопровод, который должен быть подключен к TAP и довести газ до Боснии и Герцеговины, Монтенегро, Хорватии. В азербайджанском газе также заинтересована Северная Македония.

В добавок ко всему этому, Европа, которая на деле стала свидетелем надежности Азербайджана как поставщика природного газа, причем, в самый трудный для континента период энергетического кризиса, активно налаживает сотрудничество со страной и в сфере "зеленой" энергетики.

Так, 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу. В рамках достигнутого соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 километров. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.

И наконец, о Мальте, уроженкой которой является сама госпожа Метсола и где значительная часть этой электроэнергии получается из природного газа.

Мальта представляет собой небольшой остров, в значительной степени оторванный от европейской энергетической сети, с ограниченной диверсификацией источников энергии. Импортируемый сжиженный природный газ является основным источником производства электроэнергии (80 процентов производства энергии на Мальте).

Тут сразу отметим, что SOCAR является одним из поставщиков СПГ на Мальту. Первый контракт был подписан в 2013 году, после чего он был продлен до апреля 2027 года. Согласно новым условиям, SOCAR Trading поставляет сжиженный природный газ на Мальту по плавающим ценам вместо фиксированных, как это было в предыдущем контракте.

Было бы неплохо напомнить ей, что именно жители Мальты проголосовали за Роберту и сделали ее главой Европарламента. А она теперь, сидя в Страсбурге, хочет лишить собственных избирателей газа.