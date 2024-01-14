Где те доноры, что пытались примирить нас с оккупацией?

Реализация Госпрограммы Великого возвращения продолжается. Возможно, не так быстро, как нам того хотелось бы, но намного быстрее, чем это удалось бы любому другому государству. Можно понять нетерпение бывших вынужденных переселенцев, мечтающих вернуться на родные земли. Люди ждали этого тридцать лет, многие даже подумать не могли, что доживут до того дня, когда это станет возможным. Однако есть еще много вопросов, которые должны быть решены. И наше государство их успешно решает. Без спешки, качественно и с расчетом на перспективу. Как и все, что делается под руководством Президента Ильхама Алиева.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, член Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, президент Азербайджанского Общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

Абсолютно уверен, что последнее интервью азербайджанского лидера сейчас подвергается тщательнейшему анализу со стороны зарубежных экспертов, политтехнологов и политиков. То спокойствие, хладнокровие, мудрость, мужество, четкость и принципиальность, с которыми были сделаны все заявления и направлены все месседжи, не могут остаться незамеченными. Философия такова - мы ни от кого ничего не ждем и ничего особого не требуем. Единственное, чего мы хотим, чтобы к нам и нашим интересам относились с уважением.

Выступлений Президента Ильхама Алиев ожидает не только внутренняя, но и внешняя аудитория. Это лидер не только национального, но и мирового масштаба. Об этом говорит внимание к его личности, высказываниям и действиям со стороны мировых СМИ, экспертных кругов и политических коридоров. Это не только наше мнение, такое же внимание к его личности и на мировой арене. Это историческая личность, политик, сумевший войти в число самых мудрых и влиятельных деятелей, способных реализовывать поставленные цели. Как были достигнуты эти цели, какими методами и путями, Президент сам рассказал, отвечая на вопросы местных тележурналистов. В принципе, никакого секрета тут нет. Все просто - мы были на стороне правды, международное право было на нашей стороне, то есть мы полностью находились в своих действиях в правовом поле. Кроме того, глава государства подчеркнул единство народа и власти, что является основополагающим фактором успеха для любой страны. Глава государства дал отличный анализ происходившего в последние годы, показавший, что все, что делалось, носило системный характер. Не было никаких спонтанных, непродуманных действий, каждый шаг делался с расчетом на будущее. Умение просчитывать ситуацию, используя все факторы и нюансы, является залогом успеха.

Отвечая на вопрос, почему некоторые страны и структуры демонстрируют негативное отношение к нашей стране, Президент подчеркнул, что эти страны и структуры просто не учли силу, возможности и верность своим интересам Азербайджана. Так оно и есть.

Процесс восстановления освобожденных территорий идет поэтапно, и, насколько мне известно, все больше и больше бывших вынужденных переселенцев изъявляют желание вернуться на свои земли. Возвращение населения - это очень обширный и непростой процесс. Эти территории полностью разрушены, оккупанты не оставили камня на камне. И теперь нам нужно возрождать эти земли с нуля. Не сомневаюсь, что Госпрограмма будет выполнена на самом высоком уровне. В ее рамках предусмотрено строительство и восстановление 100 населенных пунктов. Это грандиозная работа - чтобы вернуть людей, нужно не только построить для них дома, но и обеспечить всю инфраструктуру, делающую село селом, а город городом.

В последнем интервью местным телеканалам глава государства разложил все по полочкам, предоставил много важных подробностей. Отрадный факт, что бывшие вынужденные переселенцы в текущем году начнут возвращаться также в Шушу, Джебраил, Кяльбаджар, Ханкенди, Ходжалы, а в следующем - в Агдам, Зангилан, Губадлы. А до конца 2026 года планируется вернуть на свои земли 140 тысяч человек!

Очень важный месседж был направлен в плане восстановления освобожденных территорий частному сектору. Он сказал: вместо того, чтобы строить на каждом углу дома в Баку и Сумгайыте, лучше пусть наш частный сектор строит дома там и увидит, что это принесет выгоду в экономическом отношении, а также будет представлять значение с точки зрения социальной ответственности бизнеса.

Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура дает большой простор для деятельности частного сектора. Наши предприниматели смогут не только принять участие в благом деле, но и заработать, потому что наиболее крупные инвестиционные проекты в стране в ближайшие годы будут осуществляться именно на освобожденных территориях. Думаю, господин Президент имел в виду и нашу диаспору. Уверен, что и внутри страны, и в диаспоре найдутся меценаты, доноры, готовые, помимо расчета на доходы, вкладываться и в строительство школ, больниц. Призыв Президента - это гарантия того, что все инвестиции будут застрахованы, обеспечены поддержкой государства и дадут экономический эффект. Государство заинтересовано в этой работе.

Да, глава государства и в этом интервью подчеркнул, что все работы на освобожденных территориях осуществляются нами за счет внутренних возможностей. Этот момент подчеркивается не для того, чтобы похвастать возможностями, а чтобы показать реалии, в которых действует наша страна. Ни одна донорская организация мира не помогает нам. Только Узбекистан и Казахстан оказали нам братскую поддержку, построив на свои средства две школы в Физули. Все остальные проекты реализуются исключительно за счет внутренних возможностей Азербайджана.

В связи с этим мне кое о чем хотелось бы напомнить. За время оккупации нам часто предлагали различные платформы гуманитарного сотрудничества с Арменией. Например, между Красным Крестом Армении и Азербайджана организовывались поездки представителей двух стран в рамках и под эгидой Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца. Это были гуманитарные контакты - как известно, наши организации находятся вне политики. На эти цели выделялись немалые средства. Помню, скандинавские страны щедро финансировали эту кампанию, чтобы хотя бы на гуманитарном уровне продолжалось взаимодействие двух стран.

Доноры также не скупились на попытки использовать для примирения двух стран народную дипломатию, религиозных деятелей и так далее. Однако это не дало никакого эффекта, потому что целью народной дипломатии было закрепить аннексию азербайджанских территорий Арменией и убедить Азербайджан в необходимости смириться с этой ситуацией. В Баку все это прекрасно понимали и, разумеется, на это не пошли. Азербайджан построил собственную стратегию, выбрал наиболее эффективную тактику, и Президент Ильхам Алиев блестяще реализовал ее и привел республику к полному суверенитету над своими территориями. И сегодня мы - представители страны, которая одержала историческую военную победу, положив конец тридцатилетней оккупации. Эти десятилетия были страшными не только для азербайджанского народа, но и для самих армян. Для них тоже в этой тридцатилетней истории оккупации не было никаких светлых красок, только черные тона. Оккупация не принесла армянскому народу процветания и прогресса. Наоборот, она камнем висела на шее Армении и тянула ее на дно.

И вот что удивительно - в период оккупации была широкая и щедрая международная финансовая поддержка попыткам сагитировать Азербайджан на задействование народной дипломатии и сотрудничество на всех уровнях с Арменией. Теперь же, когда земли освобождены, что-то не видно никаких доноров, желающих вложиться в мир между двумя народами. Где они? Когда-то та же Европа готова была выделять крупные средства на то, чтобы мы сотрудничали с оккупантами и мирились с фактом аннексии наших земель, но никто сегодня даже не думает финансировать примирение армянского общества с реалиями. Налицо вопиющая несправедливость. Доноры были готовы тратиться на закрепление факта оккупации, но никто не предлагает нам никакой помощи в восстановлении освобожденных территорий, превращенных агрессором в выжженную пустыню. Азербайджан сегодня одна из самых загрязненных минами стран мира. Где эти доноры, которые могли бы посодействовать в этом процессе, где их миротворчество и человеколюбие, которыми они козыряли в прежние годы?

Президент Ильхам Алиев всегда говорил, что мы добьемся своих целей. И мы их добились. В своем интервью он четко указал, что мы будем продолжать идти по выбранному пути. Кто захочет нам помочь, наши двери открыты. Мы всегда были конструктивны и остаемся таковыми. Хотя по отношению к себе конструктивизма со стороны международных организаций и многих стран никогда не наблюдали. Вместо того, чтобы на деле доказать, что реально хотят мира в нашем регионе, западные круги ведут какую-то нездоровую деятельность вокруг Азербайджана, собирают компромат, инициируют какие-то обсуждения и резолюции.

А что делает Баку? Баку продолжает идти своей дорогой. Это хорошая дорога, который приведет его в светлое будущее, это путь регионального сотрудничества, путь к миру, к разрушению стереотипов и мифов, путь, дающий людям веру в то, что сегодня будет лучше, чем вчера, а завтра будет лучше, чем сегодня. Кто реально заинтересован в мире в регионе, пусть присоединится к нам на этом пути.

Азербайджан, который возглавляет такой политик, как Ильхам Алиев, не ломается, не впадает в депрессию, не опускает руки, хотя ситуация вокруг нашей страны действительно не самая лучшая. Пока идут все эти игры, Азербайджан продолжает добиваться своих целей. Он получает право на проведение СОР29, крупнейшего международного мероприятия с десятками тысяч участников и гостей!.. Скажу честно - я очень хотел бы увидеть лица тех, кто вооружает Армению и подталкивает ее на неправильные шаги, когда мы подпишем мирный договор и когда армянская делегация на высоком уровне прибудет в Баку для участия в климатическом саммите. Что-то подсказывает, что армянская делегация вполне может оказаться в числе восьмидесяти тысяч гостей СОР29.

Я уверен, что Азербайджан и Армения могут показать всем, что мы сами хозяева в своем регионе, а кровопролитие, ненависть и напряженность между нами нужны не нам, а внешним игрокам. Отсутствие мира в регионе - в их интересах. Я ни минуты не сомневаюсь, что большинство населения Армении думает точно так же. В семье, конечно, не без урода - есть и радикалы, есть и реваншисты, но не они составляют большинство. Большинство армян, уверен, хотят жить в мире и благополучии и растить детей не для войны, а для счастливого будущего.

Почему-то есть уверенность, что 2024 год станет годом изменения взглядов на Азербайджан. Старые матрицы, составлявшиеся международными экспертами без учета фактора возможностей Азербайджана, уже постепенно начинают рушиться. В этих прогнозных матрицах было учтено все что угодно, но только не вероятность освобождения Азербайджаном своих территорий. Хотя это странно, если учесть, что Баку никогда не скрывал, что не смирится с оккупацией и намерен любым путем освободить свои земли. Неразумно было не принимать эту позицию во внимание.

Сегодня в мире уже практически не говорят о каком-то там статусе и "самоопределении" для армян Карабаха, говорят лишь об их праве на возвращение. Это уже прогресс, показывающий, что международные структуры, эксперты и политики начинают постепенно спускаться с небес на землю. Ситуация на земле совсем другая. Азербайджан своими действиями в конечном итоге заставит всех согласиться с новыми реалиями. Это объективные реалии, признав их, никто не будет чувствовать себя обманутым или принужденным к их принятию. Азербайджан - не та страна, которая стремится давить и унижать, у нас нет никаких экспансионистских намерений, нам совершенно не нужно, чтобы кто-то плясал под нашу дудку. Президент, кстати, в интервью сказал о том, что если бы во время 44-дневной войны мы захотели, пошли бы дальше, и никто не смог бы нас остановить. Но нам не нужно ничего чужого, мы уважаем целостность соседей и требуем от них того же для себя.

Так что я уверен - 2024 год станет годом изменения взглядов на Азербайджан.