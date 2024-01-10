https://news.day.az/officialchronicle/1628483.html Президент Ильхам Алиев: В этом году в Карабахе, Восточном Зангезуре будут продолжены все инфраструктурные проекты
Президент Ильхам Алиев: В этом году в Карабахе, Восточном Зангезуре будут продолжены все инфраструктурные проекты
Уже возрождаются города Лачин, Физули, села Агалы, Талыш и Забух. В этом году будет продолжено возвращение бывших вынужденных переселенцев в эти населенные пункты.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.
Отметив, что Инвестиционная программа этого года уже неоднократно обсуждалась и будет утверждена в ближайшие дни, глава государства подчеркнул: "В этом году в Карабахе и Восточном Зангезуре будут продолжены все инфраструктурные проекты. Это мегапроекты".
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