https://news.day.az/officialchronicle/1628486.html Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем мы откроем водохранилище Конделенчай в Физули
Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем мы откроем водохранилище Конделенчай в Физули
В ближайшее время мы откроем водохранилище Конделенчай в Физули. В этом году завершится строительство водохранилища Забухчай и оно обеспечит оросительной водой большую территорию.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.
Призвав частный сектор активнее инвестировать в Карабах и Восточный Зангезур, глава государства отметил, что частный сектор уже реализует несколько проектов в поселке Гадрут, селе Дашалты и городе Агдам.
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