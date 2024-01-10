Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем мы откроем водохранилище Конделенчай в Физули

В ближайшее время мы откроем водохранилище Конделенчай в Физули. В этом году завершится строительство водохранилища Забухчай и оно обеспечит оросительной водой большую территорию.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Призвав частный сектор активнее инвестировать в Карабах и Восточный Зангезур, глава государства отметил, что частный сектор уже реализует несколько проектов в поселке Гадрут, селе Дашалты и городе Агдам.