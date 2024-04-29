Газификация Армении началась с азербайджанского газа. Пусть соседи не забывают

Автор: Лейла Таривердиева

Выступая 23 апреля на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана" в Университете АДА, Президент Ильхам Алиев заявил, что потенциально Армения по примеру Грузии может быть получателем азербайджанского газа. Для нее это будет выгодно, учитывая льготную цену на газ, поставляемый Грузии. "И с точки зрения близости, с точки зрения инфраструктуры, конечно, было бы естественно иметь такого рода сотрудничество", - сказал глава государства.

На эти слова Президента Азербайджана немедленно последовала реакция Еревана. Спикер парламента Ален Симонян заявил, что Армения готова обсудить вопрос закупки газа у Азербайджана. По его мнению, будет хорошо, если Армения станет покупать азербайджанский газ.

Да, для Армении это, конечно, будет хорошо, и от нее зависит, произойдет ли это и насколько быстро. Азербайджанский газ перестал поступать в Армению 33 года назад, и оставшаяся с советских времен инфраструктура, скорее всего, потребует восстановления и модернизации. Но это все решаемые вопросы. Главное - чтобы создались условия для начала процесса. После Второй карабахской войны такие условия уже начали формироваться. В 2021 году, впервые за много лет газ для Армении прошел через азербайджанскую территорию. Это был не наш газ, а российский, и нужно это было из-за аварии на российском газопроводе где-то на территории Грузии. Азербайджан согласился помочь только потому, что был положен конец оккупации. До войны 2020 года российской стороне не удалось бы договориться с Баку, а население Армении осталось бы без газа, как бывало не раз. Это был первый сигнал армянам о возможностях, которые открыло для них завершение конфликта. И хотя армянские эксперты успокаивали разволновавшееся общество, убеждая, что такое решение принято не по геополитическим причинам, на самом деле причина была самая что ни на есть геополитическая.

Самым выгодным путем газоснабжения для Армении являются поставки из Азербайджана. Достаточно взглянуть на карту, чтобы в этом убедиться. Азербайджан тоже не окажется в проигрыше. Во-первых, он получает новый рынок сбыта, да еще под боком. А во-вторых, энергозависимость это очень важный фактор поддержания стабильных отношений. Мы видим, как потребность Европы в азербайджанском газе тормозит и гасит антиазербайджанские тенденции на Западе. И это при том, что Баку ни разу даже не намекнул на возможность спекуляций этим вопросом. Спекуляции и шантаж не входят в набор политических инструментов Азербайджана. Не будет он шантажировать и армянскую сторону, если его газ когда-нибудь действительно пойдет в Армению. Этого и не потребуется. потому что энергетическая безопасность это основа благополучия экономики, и расставаться с ней, чтобы повторно угодить в пропасть, Ереван не станет. Точнее, хотим надеяться, что не станет. А перекрыть трубу всегда можно.

Решение проблемы энергобезопасности Армении находится в руках ее ближайшего соседа. Вряд ли Ереван всерьез воспринимает спекулятивные предложения из Евросоюза об энергоснабжении Армении в обмен на отказ от российского газа. Это все несерьезно. Никто не станет строить газопровод в Армению из Европы, а подключиться к Южному газовому коридору, как некоторые бессовестные граждане коварно подключаются к линии соседа по площадке, не получится.

В прошлом году, выступая на форуме в Тбилиси, замминистра территориального управления Акоп Варданян поделился мечтой как о восстановлении импорта азербайджанского газа, так и о превращении Армении в транзитера голубого топлива из Азербайджана. По его словам, газ в Армению в советские времена поступал из Азербайджана по трем мощным газопроводам. И армянская сторона, заверил он. сможет их восстановить.

Так что Симонян прав - действительно, для Армении покупать азербайджанский газ будет лучшим выходом. Но для этого должны сложиться условия - быть подписан мир и восстановлены отношения, чтобы можно было заговорить и об экономическом сотрудничестве. И даже после этого армянской стороне придется еще долго смотреть во все глаза, оберегая безопасность трубопроводов на своей территории, а также железных дорог, автомагистралей и электролиний, которые в будущем могут потянуться в Армению от азербайджанских границ.

Но в любом случае, говорить обо всем этом пока рано. Политический процесс только сдвинулся с места, и до экономического взаимодействия очень далеко. Пока же напомним соседям, что газификация Армянской ССР началась благодаря азербайджанскому газу. Газ с азербайджанских месторождений грел квартиры граждан и приводил в движение турбины и предприятия. Не удивительно, что многие в Армении об этом не знают, ведь в Сети ничего об этом нет. Точнее, нет информации, где упоминался бы Азербайджан или азербайджанский газ. Когда в Армении перестанут бояться произносить слово "Азербайджан" и говорить правду, когда изменится отношение армянской пропаганды и армянского общества к пониманию реальных интересов страны, тогда, возможно, с Арменией будет о чем поговорить.

Собеседник Day.Az - глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан.

Отвечая на вопросы зарубежных экспертов в Университете АДА, Президент Ильхам Алиев дал понять армянской стороне, насколько кардинально может измениться ситуация на Кавказе в случае подписания мирного договора. Страны Южного Кавказа могут сотрудничать так же, как сотрудничают прибалтийские страны. В качестве примера успешного сотрудничества глава государства привел отношения Азербайджана и Грузии. Эти отношения построены на добрососедстве, взаимном уважении и невмешательстве в дела друг друга. Между нашими странами еще остаются 30 процентов неделимитированных границ, но это не мешает тесному сотрудничеству. Говоря об этом, Президент, думаю, хотел довести до армянской стороны, что делимитация границ дело долгое, и ждать завершения процесса, чтобы заключить мирный договор, не стоит. Мир очень быстро меняется, и кто упустил возможности, тот отстает от других стран.

Президент Ильхам Алиев указал так же, что Зангезурский коридор это не только автотранспортная магистраль и железная дорога, но и магистральная электролиния, а также в перспективе и газопровод. В настоящее время газ в Нахчыван поступает через Иран, параллельно идет строительство газопровода в НАР через Турцию. Но все это то же, что почесать левое ухо правой рукой. Газопровод в НАР через Армению был бы намного короче.

В сотрудничестве все вопросы решаются быстро. И не только Армения и Азербайджан выиграют от этого. Это взаимодействие может оказать благотворное влияние на весь регион, от этого выиграют и третьи страны. Экономическое сотрудничество, торговля это сферы взаимодействия, где не обойтись без уважения интересов друг друга. Стабильность это залог успеха в торговле и залог экономического роста.

Президент указал на то, что Армения имеет возможность многократно увеличить производство электроэнергии. Потому что если в эту страну пойдет азербайджанский газ, у Армении появится возможность для развития и электроэнергетики. Тогда Армения сможет стать экспортером электроэнергии, подключившись к проекту Черноморского подводного кабеля, реализация которого с участием Грузии и Азербайджана скоро начнется. Это для нее шанс.

Такой же шанс был дан Армении, когда определялся маршрут Основного экспортного трубопровода, по которому в Европу должна была пойти азербайджанская нефть. Азербайджан намекал, что труба может пройти по территории Армении, если та откажется от оккупации. Однако Армения выбрала путь продолжения оккупации, то есть выбрала изоляцию. Результаты этой политики - на лицо. Баку-Тбилиси-Джейхан давно приносит дивиденды Грузии, а Армения осталась в стороне от всех региональных проектов.

Сейчас Азербайджан дает Армении еще один шанс. Эта страна может стать частью масштабного, рассчитанного на десятилетия вперед инфраструктурного проекта - Черноморского подводного кабеля. Насколько это удастся, зависит от того, возобладает ли разум.

Я не удивлен, что на сайте компании "Газпром-Армения" в разделе об истории газификации Армении не упоминается Азербайджан. На сайте размещено историческое фото с церемонии поступления первого газа в советскую Армению. Первый газ в Армению пришел с азербайджанских месторождений 12 февраля 1960 года. На Театральной площади был установлен огромный символический факел, который был зажжен в знак начала газификации республики. На сайте указано: "12 февраля 1960 года на центральной площади г. Еревана был в торжественной обстановке зажжен первый факел природного газа. В первый же год газификации природный газ был подведен к 16 промышленным предприятиям, 25 котельным, 1270 квартирам". И все.

До 4-го квартала 1991 года, фактически 33 года Армения получала газ из Азербайджана и за счет него развивалась. Газ поступал по магистральному трубопроводу Гаджигабул-Газах-Иджеван-Ереван. В 1976 году началось строительство новой газопроводной инфраструктуры - трубопровода Евлах-Барда-Агдам-Аскеран-Ханкенди-Шуша-Лачин-Герус-Шахбуз (НАР). Магистраль строили два года. В 80-х годах от границы Нахчыванской Автономной Республики до Еревана была построена дополнительно 70-километровая труба. В результате Армения получила кольцевую электроэнергетическую линию и газопровод. Поэтому, какая бы авария не происходила, армянские потребители бесперебойно получали азербайджанский газ и электричество.

Армянам надо чаще напоминать об этом.

Армянский рынок потребляет газа больше, чем грузинский. Если в Грузии в 2023 году было потреблено 2,6 миллиарда кубометров, то в Армения - 2,9 миллиардов. Потому что газ в Армении широко использует автотранспорт. Эта страна импортирует бензин, и заправлять автомобили бензином для армян удовольствие дорогое. Поэтому большинство водителей используют газомоторное топливо.

Насколько Армения готова принять протянутую Азербайджаном руку, будет видно. И пусть не забывают, что нынешний БТД в 90-е годы мог быть построен через Армению, что сократило бы его примерно на 400 километров. Но армяне не воспользовались тем шансом. Сегодня Баку дает им второй шанс. Посмотрим, воспользуются ли они им.