В Израиле заявили о необходимости отставки генсека ООН

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац считает, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен подать в отставку из-за "фальшивых данных" о количестве погибших в секторе Газа женщин и детей.

"ООН снизила свою оценку числа женщин и детей, убитых в секторе Газа, на 50% и утверждает, что опирается на данные министерства здравоохранения ХАМАС. Любой, кто полагается на фальшивые данные террористической организации с целью распространения кровавых наветов на Израиль, является антисемитом и поддерживает терроризм. Гутерриш, уходите в отставку", - написал Кац в X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В пресс-службе МИД Израиля пояснили, что "6 мая ООН опубликовала данные, свидетельствующие о том, что в секторе Газа были убиты 34 735 человек, в том числе более 9 500 женщин и более 14 500 детей", а "8 мая ООН опубликовала данные, показывающие, что были убиты 34 844 человека, в том числе 4 959 женщин и 7 797 детей". При этом всемирная организация "не публиковала никаких пресс-релизов или заявлений" по поводу изменения оценки количества погибших женщин и детей, добавили в ведомстве, отметив, что ООН "затрудняется объяснить, почему вообще существует такая разница в цифрах".

Официальный представитель внешнеполитического ведомства еврейского государства Орен Марморштейн указал в публикации в X, что "Израиль неоднократно заявлял, что цифры, исходящие из сектора Газа, которые повторяют агентства ООН, сфальсифицированы террористической организацией ХАМАС". "Они неточны и не отражают реальности на местах", - добавил он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.

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