Мощный снегопад обрушился на Турцию

Майское похолодание добралось до Турции. Практически по всей стране начался мощный снегопад - местами выпало до 10 сантиметров осадков, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Непогода затронула в том числе прибрежные курорты, которые в этом месяце обычно уже готовятся к началу туристического сезона.

В стране объявили оранжевый уровень погодной опасности.

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