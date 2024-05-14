https://news.day.az/tourism/1660046.html Мощный снегопад обрушился на Турцию - ВИДЕО
Мощный снегопад обрушился на Турцию - ВИДЕО
Майское похолодание добралось до Турции. Практически по всей стране начался мощный снегопад - местами выпало до 10 сантиметров осадков, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Непогода затронула в том числе прибрежные курорты, которые в этом месяце обычно уже готовятся к началу туристического сезона.
В стране объявили оранжевый уровень погодной опасности.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре