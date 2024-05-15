США планируют отправить в Украину еще одну батарею Patriot

Администрация президента США Джо Байдена работает над отправкой в ​​Украину дополнительной батареи ПВО Patriot.

Как передает Day.Az, об этом сообщают американские СМИ.

Согласно информации, США намерены отправить в Киев батарею Patriot вместе с радарами.

Сообщается, что европейские союзники Украины также готовят планы по отправке систем ПВО в дополнение к своим запасам.

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