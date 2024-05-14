Расширена категория лиц, которые могут получить студенческие образовательные кредиты

Постановлением Кабинета министров Азербайджана, в соответствии с предложением министерства науки и образования, внесены изменения в "Порядок предоставления студенческих образовательных кредитов из средств Фонда студенческих образовательных кредитов".

Как передает Day.Az, об изменениях сообщил заместитель министра науки и образования Кенан Керимзаде.

Он отметил, что в соответствии с новым постановлением, расширяется перечень студентов, которые смогут получать студенческие образовательные кредиты социального типа за счет средств Фонда студенческих образовательных кредитов.

"Это студенты, родители которых получают трудовую пенсию в связи с потерей кормильца; студенты, один из родителей которых признан инвалидом из-за нарушения функций организма на 81-100 процентов, другой родитель является инвалидом из-за нарушения функций организма на 81-100 процентов или получает президентскую пенсию по уходу за лицом, признанным инвалидом в возрасте до 18 лет. Также это студенты, один из родителей которых отбывает наказание в виде лишения свободы на определенный срок или ограничения свободы, а другой родитель относится к любой из категорий, упомянутых в настоящем Порядке. Что касается социального статуса самого студента, то наряду со студентами, получающими до сих пор трудовую пенсию в связи с потерей кормильца, отныне право на эту льготу будут иметь и студенты, получающие социальное пособие в связи с потерей кормильца", - сказал Керимзаде.

Замминистра отметил, что с начала выдачи студенческих образовательных кредитов - с 25 ноября 2021 года, в фонд поступило более 45 000 электронных заявок студентов. Количество официально зарегистрированных заявок на текущую дату составляет 34 839 человек. В общей сложности на банковские счета образовательных учреждений в безналичном порядке перечислено 31,9 млн манатов платы за обучение студентов по оформленным образовательным кредитам.

Отметим, что процесс приема заявок на получение студенческого образовательного кредита на обучение по весеннему семестру 2023-2024 учебного года продолжается. Студенты, желающие получить образовательный кредит, могут подать заявку в электронном виде через портал www.e-ttkf.edu.az.

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