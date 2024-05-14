Автомобили Tesla оккупировали парковки и аэропорты

Американская корпорация Tesla столкнулась с проблемой хранения произведенных электрокаров. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание Jalopnik.

По оценкам специалистов, в первом квартале 2024 года компания Илона Маска произвела на 46 тысяч электромобилей больше, чем успела доставить покупателям. В этой связи возникли дефицит площадей и проблема хранения готовых автомобилей.

Из-за отсутствия места на заводских парковках и терминалах корпорация начала хранить автомобили Tesla прямо на улице - в том числе, на парковках торговых центров и даже аэропортов. Так, парковку крупного ТЦ Chesterfield Mall, расположенного в пригороде Сент-Луиса (США), оккупировали сотни электрокаров Tesla. По словам представителей торгового центра, фирма Илона Маска арендовала у них площади, чтобы на время оставить там автомобили.

Проблема перепроизводства актуальная и на европейских предприятиях Tesla. Так, жители маленького немецкого города Нойхарденберг пожаловались журналистам, что по улицам часто ездят тягачи, которые свозят новые электрокары на парковку местного аэропорта. При этом Tesla отказывается замедлять производство машин на своих заводах.

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