https://news.day.az/politics/1660047.html Продлен срок ареста Аркадия Гукасяна
Продлен срок ареста Аркадия Гукасяна
Продлен срок меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего так называемого "президента" незаконного сепаратистского режима в Карабахе Аркадия Гукасяна.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, представление о продлении меры пресечения в отношении обвиняемого было рассмотрено в Бинагадинском районном суде города Баку.
Суд продлил срок ареста на 5 месяцев.
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