Продлен срок ареста Аркадия Гукасяна

Продлен срок меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего так называемого "президента" незаконного сепаратистского режима в Карабахе Аркадия Гукасяна.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, представление о продлении меры пресечения в отношении обвиняемого было рассмотрено в Бинагадинском районном суде города Баку.

Суд продлил срок ареста на 5 месяцев.

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