Байден пояснил свое решение о введении новых таможенных пошлин против Китая

Президент США Джо Байден пояснил свое решение о введении новых таможенных пошлин против КНР желанием честной конкуренции с Пекином, а не намерением вступать с ним в конфликт.

Как сообщает Day.Az, об этом глава государства заявил во время выступления в Белом доме, которое было посвящено тарифам, введенным в отношении КНР.

В конечном счете я хочу честной конкуренции с Китаем, а не конфликта. И мы находимся в более выгодном положении, чтобы выиграть эту экономическую конкуренцию против Китая в XXI веке, чем кто-либо другой. Потому что мы инвестируем в Америку и американских рабочих, - сказал Байден.

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