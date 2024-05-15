Запад ставит разницу между протестами в Грузии и Армении

Запад на всех уровнях нападает и запугивает грузинские власти за якобы грубое применение силы правоохранительными органами, и в то же время хранит молчание, если речь идет об Армении.

Как передает Day.Az, об этом на брифинге сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Это двойные стандарты. Что касается протеста тысяч людей в Армении, то Запад ведет себя так, словно ничего не происходит, а если и комментирует, то выступает с той позиции, что протесты в Ереване не отражают волю армянского народа и координируются извне", - подчеркнула она.

Захарова добавила, что американские и европейские СМИ держат под вниманием демонстрации в Грузии и представляют участников демонстраций как героев.

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