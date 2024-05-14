Представительство ООН в Азербайджане и PASHA Holding провели мероприятие в рамках программы "29 бесед о климате: путь к COP29"

Очередное мероприятие "29 бесед о климате: путь к COP29", проведенное при сотрудничестве представительства ООН в Азербайджане и PASHA Holding, было посвящено теме "Общий взгляд на Конференцию ООН об изменении климата: Перспективы частного сектора". В четвертом по счету мероприятии из этого цикла, организованном впервые совместно с PASHA Holding, приняли участие более 200 сотрудников PASHA Group.

На мероприятии выступили Директор Группы Стратегического Управления PASHA Holding ООО Теймур Гусейнов, главный исполнительный директор СОР29 по Азербайджану Эльнур Солтанов и резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева. С детальными презентациями выступили директор Департамента межправительственной поддержки и коллективного прогресса "Рамочной Конвенции ООН об изменении климата" (UN FCCC) Сесилия Ньенга, глава отдела по окружающей среде и климату Глобального договора ООН Фернандо Кастелланоси и учредитель и исполнительный директор компании Sustainera Solutions Илькин Гаджиев. В ходе мероприятия сотрудникам была также предоставлена возможность сделать пожертвования на экологические проекты, которые в настоящее время осуществляет Фонд возрождения Карабаха.

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, подчеркнув важность сотрудничества с PASHA Holding, отметила, что "частный сектор является одним из критически важных участников деятельности, связанной с климатом, и мы рады сотрудничать с PASHA Holding по этому важному приоритету. Не только для страны, но и для всего мира".

"Учитывая актуальность темы климата, мы хотели создать возможность для наших "стейкхолдеров" повысить уровень осведомленности как о COP29, так и о климатических вызовах в целом. Как только мы услышали об инициативе "29 бесед о климате" от представительства ООН в Азербайджане, мы заявили о своем намерении присоединиться к этой инициативе. В рамках инициативы ООН проведет в общей сложности 29 мероприятий, 4 из которых пройдут при партнерстве PASHA Holding. Сегодня мы проводим первое из этих мероприятий. Потому что мы хотели начать обсуждения именно с наших сотрудников", - подчеркнул Теймур Гусейнов.

Программа "29 бесед о климате: путь к COP29" направлена на поощрение совместной деятельности и диалога между различными секторами для борьбы с глобальным климатическим кризисом. В следующих мероприятиях этой серии, которые будут организованы при поддержке PASHA Holding, планируется участие представителей местных и международных СМИ, клиентов, партнеров, экспертов неправительственных организаций и различных институтов ООН в связи с темой.