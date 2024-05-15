https://news.day.az/politics/1660310.html Мероприятие в связи с выводом российских миротворцев из Карабаха в Ходжалы - ФОТО - ВИДЕО
Мероприятие в связи с выводом российских миротворцев из Карабаха в Ходжалы - ФОТО - ВИДЕО
В Ходжалы проходит церемония, посвященная выводу российского миротворческого контингента из Карабахского региона Азербайджана.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии принимают участие высокопоставленные военнослужащие министерств обороны Азербайджана и России.
Напомним, что российский миротворческий контингент был размещен в Карабахском регионе Азербайджана в соответствии с третьим пунктом совместного заявления Президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 10 ноября 2020 года.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре