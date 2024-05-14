Николай Патрушев назначен помощником Путина

Николай Патрушев назначен помощником президента России.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Кремля.

С 2008 года Патрушев был секретарем Совета безопасности РФ - дольше всех на этом посту. Двумя днями ранее он был освобожден от этой должности. Секретарем Совбеза был назначен Сергей Шойгу, до этого руководивший Минобороны.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!