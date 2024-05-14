https://news.day.az/world/1659989.html Николай Патрушев назначен помощником Путина
Николай Патрушев назначен помощником Путина
Николай Патрушев назначен помощником президента России.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Кремля.
С 2008 года Патрушев был секретарем Совета безопасности РФ - дольше всех на этом посту. Двумя днями ранее он был освобожден от этой должности. Секретарем Совбеза был назначен Сергей Шойгу, до этого руководивший Минобороны.
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