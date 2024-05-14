Стало известно, какую площадь будет обеспечивать водой комплекс водохранилищ Кенделенчай

Стартовал организованный в Физулинский район медиатур "По следам Президента" .

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, представители СМИ впервые посетили в Физули комплекс водохранилищ "Кенделенчай", который был открыт Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Представителям СМИ сообщили, что проведены ремонтно-восстановительные работы построенного на русле реки Кенделенчай на территории Физулинского района водохранилища "Кенделенчай-1" (введено в эксплуатацию в 1962 году) высотой 14 метров и общей мощностью 3,9 миллиона кубометров (полезный объем 3,6 миллиона кубометров), а также водохранилища "Кенделенчай-2" высотой 23,35 метра, введенного в эксплуатацию в 1951 году, общей мощностью 2,1 миллиона кубометров (полезный объем 1,6 миллиона кубометров).

Сотрудник Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Атакиши Бабаев сказал, что цель состоит в том, чтобы привести сооружения и механическое оборудование плотины в стабильный режим работы и нормальное состояние для дальнейшей эксплуатации.

"Согласно проекту, на водохранилище "Кенделенчай-1" была проведена реконструкция разрушенной бермы на верхнем бьефе земляной плотины и бетонной облицовки вдоль всей плотины, башенной водовыпускно-водоспускной эстакады, выходной части, водосливной поверхности шириной 6 метров и длиной 283 метра.

На водохранилище "Кенделенчай-2" восстановлено обрушившееся каменное покрытие на верхнем бьефе земляной плотины с каменной облицовкой, установлены дренажная система и контрольно-измерительные приборы, реконструирована разрушенная бетонная часть водоспускной дренажной трубы, обновлены задвижки диаметром 600 миллиметров, очищен от ила ведущий канал, реконструирована бетонная конструкция установки, реконструировано железобетонное покрытие поверхностного водоспуска длиной 177 метров.

Также на обоих водохранилищах построен одноэтажный сторожевой корпус, колодец для сточных вод, проделаны работы по обеспечению внешнего электроснабжения, благоустройству и озеленению территории водохранилища", - отметил он.

Сотрудник агентства также упомянул, что были проведены ремонтно-восстановительные работы в водохранилище Ашагы Кенделенчай, введенном в эксплуатацию в 1980 году, с общим объемом воды 9,5 миллиона кубометров (полезный объем 9 миллионов кубометров) и высотой 25 метров.

"Здесь восстановлено обрушившееся каменное покрытие на верхнем бьефе земляной плотины с каменной облицовкой, установлены дренажная система и контрольно-измерительные приборы, реконструированы железобетонные конструкции грузонесущих элементов башенного водовыпуска, все механическое и подъемное оборудование донной трубы, металлические и бетонные конструкции эстакады, все бетонные конструкции поверхностного водоспуска шириной 6 метров, длиной 780 метров, восстановлены здание, механическое и гидромеханическое оборудование, подстанция и линия электропередачи, построено водоприемное устройство на Гуручае. Воды Гуручая будут направляться в водохранилище", - подчеркнул он.

По словам сотрудника агентства, водохранилища служат для орошения 6300 гектаров сельскохозяйственных угодий на территории Физулинского района.

"Из них 5080 гектаров приходится на освобожденную от оккупации территорию. В настоящее время посредством этих водохранилищ осуществляется орошение территории Физулинского района. Во время оккупации водохранилища находились в полуразрушенном состоянии. В зимние месяцы вода из водохранилища выпускалась. Однако в летние месяцы, когда требовался полив, воду перекрывали", - добавил А.Бабаев.

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