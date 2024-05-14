В Tурции назвали сроки ввода в эксплуатацию нового газопровода с Азербайджаном

Ожидается, что этой зимой природный газ будет поставляться в Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана через Турцию (трубопровод Игдыр-Нахчыван).

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар во время церемонии подписания Соглашения о сотрудничестве между Турцией и Азербайджаном в области природного газа, состоявшейся в Стамбуле.

"Надеюсь, что этой зимой природный газ будет поставляться в Нахчыван через Турцию. Мы планируем ввести этот трубопровод в эксплуатацию как можно скорее", - сказал министр.

Напомним, что 15 декабря 2020 года Азербайджан и Турция подписали меморандум о взаимопонимании по газопроводу Игдыр-Нахчыван.

Проект будет реализован Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и турецкой BOTAŞ.

Игдыр-Нахчыван не только позволит диверсифицировать газоснабжение Нахчывана, но и устранит его зависимость от одного источника. Проект вошел в число приоритетных проектов "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".

Протяженность трубопровода от Игдыра до Садаракского района составляет 97,5 километра, в том числе азербайджанского участка - 17,5 километра, а турецкого - 80 километров. Трубопровод способен транспортировать 2 миллиона кубометров газа в день и 730 миллионов кубометров в год. Тем самым будет полностью обеспечена потребность Нахчывана в газе.

В дальнейшем пропускную способность трубопровода можно будет увеличить более чем вдвое.

25 сентября 2023 года состоялась церемония закладки фундамента газопровода.

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