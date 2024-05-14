Делегация Народного политического консультативного совета Китая посетила могилу Великого лидера и Шехидляр хиябаны

Делегация, возглавляемая заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китайской Народной Республики, председателем Китайского комитета Шанхайской организации сотрудничества по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Шэнь Юэюэ, прибыв на Аллею почетного захоронения, с уважением почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, затем гости прибыли в Шехидляр хиябаны, где почтили память героических сынов и дочерей Родины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы на их могилы, посетили мемориал "Вечный огонь".

Членам делегации, полюбовавшимся панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, была предоставлена подробная информация об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по строительству и благоустройству.

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