Задержаны 36 человек, пытавшиеся нарушить границу Азербайджана со стороны Грузии

Задержаны 36 человек, пытавшихся пытавшиеся нарушить государственную границу Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), 14 мая в 00:15 на служебном участке отдельной пограничной дивизии "Газах" Пограничных войск ГПС в результате бдительности пограничников при попытке нарушить государственную границу Азербайджанской Республики со стороны Грузии были задержаны 12 граждан Азербайджана (в том числе 8 детей), а в 02:10 на служебном участке погранотряда "Шамкир" 24 гражданина Азербайджана (в том числе 16 детей).

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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