Несколько неудобных вопросов представителям США и ЕС

Автор: Мехти Ахмедзаде

В последнее время в соседних нам странах наблюдается неспокойная обстановка. Речь, конечно же, о Грузии и Армении, которые охвачены массовыми протестами, митингами, противостояниями и арестами.

Внутриполитическая ситуация в двух государствах пошатнулась после принятия решений, которые местные считают "неверным шагом". В случае с Арменией все понятно - требования Баку должны быть выполнены и мы видим положительные шаги от армянского правительства, несмотря на поднятые головы кучки реваншистов, которые не видят дальше своего носа.

В Грузии же вопрос более сложный. Принятие скандального или, как его называют, российского закона об "иностранном влиянии" пошатнуло доверие не только населения, но и Евросоюза, флаги которого развешаны буквально по всему Тбилиси. В ЕС уже давно предлагают ввести санкции против лидеров правящей партии "Гражданская мечта" и, судя по всему, решили всерьез подумать над этим вопросом. Там осудили грузинское правительство за жестокий разгон протестов, да и вообще за сомнительную инициативу принять вышупомянутый закон.

Тем временем ни один западный представитель не прокомментировал акции протеста, беспорядки и жестокое обращение полиции с гражданами. "Ничего не вижу, не слышу, не говорю" - вот так сейчас выглядят представители Запада.

В связи с чем, хотим обратиться с открытым письмом послам США и ЕС (как в Азербайджане, так и в двух соседних нам странам) и другим западным глазам, и задать несколько неудобных вопросов: А у Армении что, есть какой-то иммунитет? Почему осуждается Грузия? Мы даже боимся подумать, какая реакция пошла бы, если бы подобное случилось в нашей стране. Все прекрасно помнят, какие бывают реакции у Запада, когда в Азербайджане происходит какое-то событие. Сразу выскакивают угрозы про санкции, сыпятся непонятные осуждения. Тем временем в Армении творится беспредел и ни один региональный представитель США и ЕС даже не пикнул, чтобы прокомментировать ситуацию в Ереване. Сегодня там, напомним, задержали 150+ человек, был снос баррикад, мордобой и массовые драки.

В чем объяснение этой ситуации? Нам хотелось бы услышать логическое пояснение, почему Армения, в которой постоянно нарушаются права человека, которая постоянно чихать хотела на международные решения и резолюции в течение последних 30 лет, никоем образом не осуждается ни при каком раскладе. Было бы очень интересно услышать, как представители Запада прояснили бы эти актуальные вопросы.

Мы в очередной раз становимся свидетелями двуличия, дискриминации и выборочного подхода. Шарль Мишель, кстати, недавно признал, что у Брюсселя есть такие болезни.

Когда речь заходит о проблемах в Армении, которые США и ЕС обычно считают "красной чертой" для других стран, Запад внезапно становится немым, слепым, косым...каким угодно. Там не хотят говорить о том, как Ереван 30 лет держал под оккупацией азербайджанские земли, убивал мирных жителей. Против Армении не введут немедленные санкции за все совершенные военные преступления, за нарушения прав человека, когда арестовываются политические оппоненты Пашиняна, когда полиция применяет силу, за монополии, криминальные разборки.

Один простой вопрос - Почему?

Почему вы не видите или не хотите видеть армянский беспредел? Почему вы называете Армению демократией, когда ею там и не пахнет? Почему выгодно видеть "проблемы" в Грузии и Азербайджане, но не выгодно видеть их в РА?

Будем ждать адекватного ответа.