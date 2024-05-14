Достигнута договоренность о транспортировке туркменского природного газа в Турцию через Азербайджан и Грузию

Мы договорились о транспортировке туркменского природного газа в Турцию через Азербайджан и Грузию.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.

"Этой зимой природный газ в Нахчыван будет поставляться через Турцию. Мы планируем в скором времени ввести эту линию (Игдыр-Нахчыван) в эксплуатацию", - подчеркнул он.

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