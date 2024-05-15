В Сумгайыте захоронены останки шехида Первой Карабахской войны

В Сумгайыт доставлены останки Алиева Расула Ариф оглу, считавшегося пропавшим без вести в Первой Карабахской войне, и похороненного как неизвестного шехида на кладбище "Пейгямбяр" в поселке Шафаг Бейлаганского района.

Как сообщает Day.Az, после церемонии прощания останки шехида предали земле в Аллее шехидов в Сумгайыте. На похоронах присутствовали родственники шехида, сотрудники исполнительной власти, правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Отметим, что Расул Алиев родился 18 февраля 1960 года в городе Сумгайыт. Он пропал без вести 7 ноября 1993 года в боях на территории села Кюрдмахмудлу Физулинского района.

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