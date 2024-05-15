Последствия французского неоколониализма в Новой Каледонии

Три человека погибли в беспорядках в Новой Каледонии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом сообщили в местной полиции.

Погибли молодые канаки - коренные жители острова, в ходе беспорядков пострадали сотни человек.

Беспорядки начались после того, как Национальное собрание Франции одобрило изменения в правила голосования на тихоокеанском острове. В понедельник французский парламент проголосовал за предоставление избирательного права на местных выборах французским гражданам, проживающим на острове более 10 лет.

Некоторые местные лидеры обеспокоены тем, что эта поправка в закон ограничит избирательное право канаков.

По словам министра внутренних дел Франции, в ходе беспорядков были ранены около сотни полицейских, разрушено несколько магазинов.

"Более 130 человек задержаны, десятки участников беспорядков взяты под стражу и предстанут перед судом", - заявили в Верховной комиссии Франции.

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