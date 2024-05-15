Возможный заговор против правительства Турции

Прокуратура Анкары начала расследование возможного заговора против правительства. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на турецкую газету Hürriyet.

"Расследование проводится по статье "Восстания против правительства Турецкой Республики" (...) Она предполагает такие действия, как "создание организации с целью совершения преступления" и "совершение любого преступления против безопасности государства и конституционного строя"", - отмечается в материале.

Данные сообщения поступили после информации о волне арестов сотрудников турецких силовых ведомств, которых подозревают в членстве в организации "Айхан Бора Каплан", признанной в республике преступной. На фоне этого соратник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из партии Националистического движения Девлет Бахчели заявил о возможной угрозе переворота.

Ранее Эрдоган созвал экстренное заседание с главами разведки и Минюста после предупреждения своего соратника Бахчели о возможной попытке государственного переворота. 15 мая турецкий лидер выступит перед парламентом страны, где доложит о ситуации и дальнейших действиях правительства.

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