Эрдоган созвал экстренное заседание из-за возможной угрозы переворота в Турции

Как передает Day.Az, со ссылкой на турецкие СМИ, до этого из Управления безопасности Анкары был уволен ряд сотрудников. Их обвинили в связях с преступной организацией "Айхан Бора Каплан". В домах уволенных полицейских были проведены обыски с целью изъятия цифровых материалов.

Соратник президента, председатель партии Националистического движения (МНР) Девлет Бахчели на заседании фракции в парламенте заявил, что случившееся может свидетельствовать о заговоре с целью свержения Эрдогана. В связи с этим Бахчели призвал власти не ограничиваться лишь отстранением нескольких полицейских.

По информации издания, после заявлений Бахчели Эрдоган провел в президентской резиденции экстренную ночную встречу с министром юстиции страны Йылмазом Тунджем и руководителем Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном.

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