Турция планирует значительно увеличить выработку атомной энергии

Турции до 2050 года требуется 20 тыс. МВт атомных мощностей, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В настоящее время мы направили все усилия для установки 12 крупных атомных реакторов в Аккую, Синопе и Фракии", - сказал министр турецкому телеканалу TRT.

Он также отметил, что Турция планирует в собственную "корзину атомной энергетики" добавить еще 5 тыс. МВт атомных мощностей за счет малых модульных реакторов. "С этой целью мы продолжаем поиски вариантов сотрудничества", - сказал он.

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