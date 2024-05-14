В грузинском парламенте введен "красный" уровень опасности

Парламент Грузии вводит красный уровень опасности после голосования по законопроекту об иноагентах.

Как передает Day.Az, об этом сообщают грузинские Telegram-каналы.

Отмечается, что здание должны покинуть все сотрудники. На площади Свободы выстроились спецназ и водометы. Депутаты, проголосовавшие по закону, покинули здание, а полиция начала точечные задержания активистов.

Днем 14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении.

За проголосовали 84 депутата, против - 30.

Обсуждение законопроекта проходило на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции, которая выступает против принятия законопроекта.

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