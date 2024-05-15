Мифы и правда о Бишкекском протоколе. Из записок участника событий

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики.

Так называемый карабахский конфликт был порожден армянским сепаратизмом и необоснованными претензиями армян на исконно азербайджанские земли.

К маю 1994 года Республика Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана, до миллиона человек превратились в беженцев и вынужденных переселенцев. Известно, что с начала активной фазы сепаратистского движения в конце 1987 года армяне начали этнические чистки в населенных азербайджанцами регионах Армянской ССР и прежде всего - в Зангезуре. К концу 1989 года оттуда было изгнано все азербайджанское население - около 300 тысяч коренных жителей. В этот же период имела место этническая чистка сепаратистами и присоединившимися к ним боевиками из Республики Армения азербайджанских сел в Карабахском регионе Азербайджана.

В конце 1991 года армяне захватили контроль над городом Ханкенди и изгнали оттуда Республиканский оргкомитет под руководством Виктора Поляничко, в феврале 1992 года уничтожили Ходжалы, в мае были оккупированы Шуша и Лачин. В том же году вооруженные силы Республики Армения, продолжая этнические чистки и уничтожение азербайджанского населения этих мест, оккупировали Ходжавенд, Аскеран, Гадрут и Агдере. В апреле-октябре 1993 года ВС Армении захватили Кяльбаджар, Агдам, Джебраил, Физули, Губадлы и Зангилан.

4-5 мая 1994 года по инициативе Межпарламентской ассамблеи СНГ, парламента Кыргызской Республики и Федерального собрания и МИД Российской Федерации в Бишкеке встретились делегации Азербайджана и Армении. Без согласия азербайджанской стороны на встречу была приглашена делегация самопровозглашенной "НКР". Получив информацию об этом, азербайджанская сторона включила в состав делегации главу азербайджанской общины Карабаха, покойного Низами Бахманова.

Образованная в марте 1992 года Межпарламентская ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств (со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге, Россия), объединившая на тот момент в своих рядах законодателей 10 бывших союзных республик СССР, включая Азербайджанскую Республику и Республику Армения, создала группу содействия урегулированию конфликта в Карабахе, которую возглавил бывший тогда спикером парламента Кыргызской Республики Медеткан Шеримкулович Шеримкулов. Эта группа и российская делегация, возглавляемая председателем Совета Федерации Владимиром Шумейко, играли посредническую роль.

Делегацию Азербайджана возглавлял тогдашний вице-спикер Азербайджанского парламента, ныне покойный Афияддин Джалилов.

По прибытии в Бишкек азербайджанская делегация обнаружила, что в городе была отключена международная телефонная связь с Баку. Невозможно было связаться со столицей Азербайджана и по действовавшей тогда и находившейся под контролем Москвы правительственной линии связи "ВЧ". Таким образом, азербайджанская делегация оказалась в изоляции и была лишена возможности консультаций с Баку.

Переговоры были невероятно напряженными. Давление оказывалось со всех сторон.

5 мая 1994 года состоялось подписание Бишкекского протокола всеми участниками, кроме участников из Азербайджана. Азербайджанская делегация протокол не подписала, и на это было несколько причин.

Первая причина - участие в переговорах представителей так называемой "НКР", что делало сепаратистов стороной конфликта и переговоров. Однако, включение в состав азербайджанской делегации Низами Бахманова позволило нам заявить, что в переговорах участвуют представители азербайджанской и армянской общин Карабаха, и мы не воспринимаем армянскую общину в качестве стороны конфликта и переговоров.

Вторая причина - наличие в тексте Протокола положений о размещении наблюдателей и создании миротворческих сил СНГ, что грозило в итоге возвращением на территорию Азербайджана вооруженных сил России. А с учетом не самого лучшего отношения Бориса Ельцина к нашей стране и народу это таило для нас определенные опасности.

Неподписанный азербайджанской делегацией экземпляр документа был доставлен 8 мая в Баку и после внесения ряда поправок подписан главой парламента Азербайджана Расулом Гулиевым. При подписании 8 мая 1994 года в Баку Бишкекского протокола, в тот его экземпляр была включена следующая запись: "Подписано с условием, что в тексте перед словом "наблюдателей" будет добавлено слово "международных", а слово "занятых" будет заменено на "захваченных".

На сайте у небезызвестного Владимира Казимирова в списке подписавших отсутствует имя Низами Бахманова, а также имеется примечание к тексту Протокола: "Примечание: 8 мая 1994 г. в Баку при подписании Р. Гулиевым Бишкекского протокола в его экземпляр была включена следующая запись: "Подписано с условием, что в пятом абзаце настоящего текста в третьей строке сверху перед словом "наблюдателей" будет добавлено слово "международных" и в шестой строке сверху этого же абзаца слово "занятых" будет заменено на "захваченных". Выше в оригинальном тексте выделены слова, к которым относятся эти поправки. Кроме того, была предпринята попытка дополнить первоначальный экземпляр документа подписью Н. Бахманова, но в тот день его не нашли в Баку. Он подписал документ позже". В тексте на сайте В. Казимирова эти выделенные слова "выпали"...

Предвзятость и ангажированность находившегося на содержании у армянства В.Казимирова доказывает текст на российском сайте "Хронос" (Бишкекский Протокол (hrono.ru)), где в списке подписантов указан Низами Бахманов.

Уже в период с 9 по 11 мая 1994 года было подготовлено и подписано министрами обороны Азербайджана и Армении соглашение о прекращении огня с 12 мая 1994 года. В указанный день оно вступило в силу.

Бишкекский протокол от 5 мая 1994 года, как и предполагалось, не привел к окончательному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, да и не мог привести. Он способствовал временному прекращению огня в целях создания условий для урегулирования конфликта. В соответствии с Протоколом, стороны обязались в кратчайшие сроки заключить "надежное, юридически обязывающее соглашение, предусматривающее механизм обеспечения невозобновления военных и враждебных действий, вывод войск с занятых территорий и возобновление функционирования коммуникаций, возвращение беженцев, продолжение переговорного процесса". К сожалению, в последующие годы мирный договор так и не был подписан.

Бездеятельность Минской группы ОБСЕ, ее нежелание выполнить 4 резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года затянули разрешение конфликта на три десятилетия и вынудили Азербайджан реализовать решения СБ в соответствии со статьей 51 Устава этой организации самостоятельно в 2020-2023 годах.