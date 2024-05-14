Восстановление мемориалов в Карабахе является одним из основных долгов Италии

Основным долгом Италии является создание компании, которая занимается восстановлением мемориалов и музеев в Карабахе.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend представитель посольства Италии в Баку Рикардо Курси в рамках азербайджано-итальянского бизнес-форума.

"Карабах имеет огромный потенциал для наших компаний во многих областях. Поэтому, я надеюсь, что это будет первым из многих шагов, в которых мы сможем сотрудничать в этой области", - подчеркнул он.

Рикардо Курси упомянул, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Италией развиваются во многих областях - от культуры и политики до торговли и экономики.

"Сельское хозяйство - одна из многих областей, в которых наши компании работают вместе. Наши крупнейшие компании с удовольствием приезжают в Азербайджан и инвестируют в страну", - добавил он.

Отметим, что при совместной организации Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Итальянского торгового агентства проходит мероприятие, посвящённое продвижению экспорта и привлечения иностранных инвестиций.

На мероприятии участвуют 12 итальянских компаний, работающих в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, и около 100 азербайджанских бизнесменов, а также представители соответствующих государственных учреждений, местных органов власти и международных финансовых институтов.

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