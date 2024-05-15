Самолет Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту Флориды

Частный Boeing 757 бывшего президента США Дональда Трампа врезался в другой корпоративный самолет во время руления в международном аэропорту Уэст-Палм-Бич во Флориде.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

"Во время руления крыло зацепилось за припаркованный и незанятый корпоративный самолет", - говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации (ФАУ).

В ведомстве уточнили, что ведется расследование. Reuters отмечает, что в ФАУ не уточнили, кому принадлежит самолет.

Трамп приобрел самолет в 2011 году, и, по данным The Telegraph, "вложил состояние в его роскошное обустройство" - около 100 млн долларов. Лайнер оснащен эксклюзивными двигателями, разработанными по заказу Трампа компанией Rolls-Royce. Вместимость самолета была уменьшена в пять раз - с 239 до 43 пассажирских мест.

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