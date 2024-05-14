Политика Президента Азербайджана в связи с "Большим возвращением" не имеет аналогов в мире.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал народный артист Азербайджанской ССР, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Фархад Бадалбейли.

"Воистину, Шуша - это чудо. Когда Президент Ильхам Алиев сказал "Дорогая Шуша, ты свободна!", мы плакали, плакали, как дети. Когда я исполнял свою композицию на проходившем там фестивале, в небе парил орел... Знаете, это чудо. Это невозможно ни в одном концертном зале. Но в Шуше это произошло", - сказал он.

Фархад Бадалбейли подчеркнул, что с воодушевлением наблюдает за "Большим возвращением" и что эта политика главы государства не имеет аналогов в мире.

В рамках "I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" в Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся масштабные восстановительно-строительные работы, и в первую очередь, формируется современная инфраструктура, создаются необходимые условия для устойчивого заселения и экономической реинтеграции.

В связи с возвращением бывших вынужденных переселенцев в новопостроенные населенные пункты проводится информационная и разъяснительная работа, создаются видеоролики с участием интеллигенции, молодежи и представителей различных профессий родом с освобожденных от оккупации территорий.

Представляем вниманию видеоролик, подготовленный с участием народного артиста Фархада Бадалбейли.