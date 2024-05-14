Катар намерен продолжить играть посредническую роль в переговорах между Израилем и ХАМАС

Катар, несмотря на сложности, продолжает выполнять функцию посредника между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС в переговорах о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не прекращали посреднические усилия, однако в последние несколько недель мы столкнулись с некоторыми сложностями, поэтому пересмотрели нашу роль [в переговорах между Израилем и ХАМАС]. Я имею в виду, что мы не хотим, чтобы нас использовали или злоупотребляли нашей посреднической ролью, и это должно быть предельно ясно для всех. Наша работа ограничивается посредничеством, и мы продолжим ее выполнять", - сказал премьер на Катарском экономическом форуме в Дохе. Трансляцию его выступления вел телеканал Bloomberg.

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