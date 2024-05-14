Директор "Мастерской Петра Фоменко" Андрей Воробьёв рассказал о Баку

18 и 19 мая в Баку на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра пройдут долгожданные гастроли Московского театра "Мастерская Петра Фоменко". Азербайджанские зрители смогут увидеть одну из знаковых постановок театра - спектакль "Волки и овцы" по одноименной пьесе Александра Островского.

Директор "Мастерской Петра Фоменко", заслуженный работник культуры России Андрей Воробьёв рассказал журналистам межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о предстоящих гастролях, знаменитом спектакле и своих ожиданиях от визита в Баку.

- Андрей Михайлович, насколько известно, ваш театр уже дважды представлял Россию в Азербайджане. Какие ваши спектакли уже смогла увидеть азербайджанская публика, и почему на этот раз вы выбрали пьесу Островского?

- Вы абсолютно правы - предстоящие гастроли - продолжение наших очень добрых отношений с Азербайджаном и очередной долгожданный визит в Баку. Первым спектаклем, который мы привезли в Баку, было "Семейное счастье" по повести Льва Толстого в постановке Петра Фоменко, вторым - "Смешной человек" по рассказу Федора Достоевского "Сон смешного человека", и вот в третий раз мы снова привозим русскую классику - это "Волки и овцы" Александра Островского в постановке Фоменко. Это, без преувеличения, легендарный спектакль, который был создан на год раньше, чем родился театр "Мастерская Петра Фоменко", то есть 32 года назад.

- В предыдущие два раза вы лично сопровождали коллектив театра в гастрольных поездках в Баку? Какие впечатления оставили у вас эти визиты?

- На первых гастролях я был, на вторые, к сожалению, не смог поехать, но на этот раз поеду обязательно. Каждый раз гастроли нашего театра в Баку сопровождались очень большим вниманием со стороны театральной общественности. Надо отметить, что зрительская аудитория в Азербайджане очень хорошо подготовлена - это люди искушённые, прекрасно разбирающиеся в искусстве, в том числе и в театральном, знающие театр и любящие его. И каждый раз нам предоставлялась счастливая возможность общаться с людьми на одном языке. Мы легко находим людей, в сердцах которых возникает отклик на то, чем мы, собственно, занимаемся всю нашу жизнь, чему мы посвятили все наши старания.

Для нас очень важно ещё раз оказаться в Баку, и мы готовы ездить туда снова и снова, потому что это прекрасный город, где живут замечательные люди, где очень вкусная еда, необыкновенно красивые проспекты, улицы и площади. В первые наши визиты в Баку прямо на наших глазах проходила его реконструкция, и мы видели, как выкладываются дивно красивым местным камнем старые пятиэтажки, как расчищаются и расширяются улицы и проспекты, убираются провода и старая, ненужная реклама, ларьки, и вырастают новые современные здания, прекрасные небоскрёбы. В обновлённом Баку мне иногда кажется, что я нахожусь в Париже, а пройдя квартал, - вдруг оказываюсь в Лондоне.

Азербайджан нас очень привлекает как, с одной стороны, государство с особой историей, со своей культурой, со своими религиозными традициями, со своим языком, а с другой - это абсолютно светское государство, очень свободная, демократичная страна, открытая общению и культурному обмену.

- А почему в качестве вашей гастрольной площадки в мае был выбран именно бакинский музыкальный театр?

- У этого театра отличная акустика, очень хорошие сценические условия, максимально соответствующие показу нашего спектакля в другом городе и на другой площадке. Самое главное для всех нас - сотрудников театра и артистов - представить зрителю другого города спектакль без купюр, без каких-либо изменений, то есть ровно в том виде, в каком он показывается в Москве.

- Вы упомянули, что спектаклю "Волки и овцы" уже 32 года. Что в нём сохранилось со времени создания, а что изменилось?

- В течение жизни спектакля состав актёров обновлялся, и одно обновление произошло в связи с трагическими обстоятельствами - по причине гибели артиста нашего театра Юрия Степанова. Это был прекрасный, блестящий артист, которого обожала вся страна. Но нам хотелось сохранить спектакль, и вместо Юры Степанова уже много лет Лыняева играет Алексей Колубков. А буквально два года назад с инициативой обновления состава выступила народная артистка России Галина Борисовна Тюнина, которая в этом спектакле бессменно играла Глафиру. Она сказала, что время идёт, и совершенно очевидно, что оно вносит свои коррективы, которым нужно следовать. Благодаря очень тщательным и серьёзным репетициям, которые провела Галина Тюнина, удалось ввести в спектакль новых молодых артистов, которые на самом деле ничуть не чужды этому материалу, потому что почти все они - выпускники мастерской Фоменко, или мастерской Каменьковича-Крымова, или мастерской Женовача в ГИТИСе. Они все прошли определённый этап становления в нашем театре. Поэтому спектакль лишь улучшился благодаря появлению свежей струи молодой энергии. Этот спектакль стал ещё красивее, несмотря на то, что в него введены молодые артисты взамен звёзд, которые передали эстафету молодёжи. Я не изменил даже цены на билеты на этот спектакль, а ведь это - один из самых дорогих аншлагов в Мастерской Фоменко. Когда зритель готов, идя на спектакль по русской классике, так голосовать рублём, это о многом говорит.

- Мы заговорили о театральном образовании. Насколько известно, вы ведёте студию во МХАТе. А как вы относитесь к практике набора национальных курсов? И планирует ли мастерская Фоменко реализацию образовательных проектов в Баку?

- Да, я преподаю мастерство продюсера и менеджера в школе студии МХАТ уже 10 лет в качестве мастера курса. И я очень хорошо отношусь к целевым национальным курсам. Я считаю, что эта традиция, которая появилась в давние советские времена, была совершенно очевидно необходима для культурной интеграции. Подготовка национальных творческих кадров на базе лучших театральных институтов была прекрасно реализована, и замечательно то, что это благое дело продолжается - я очень радуюсь этому и горжусь нашими успехами. В этом смысле хочется отметить очень заинтересованное, чуткое отношение Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента России Владимира Путина, которые много внимания уделяют вопросам, связанным с культурной интеграцией. Я уверен, что пути взаимной интеграции, которые уже существуют, будут только крепнуть и расширяться.

Что касается нашего театра "Мастерской Петра Фоменко", у нас очень плотная работа в Москве и огромное количество гастрольных поездок. Но каждый раз, когда мы находимся на гастролях, мы, конечно, проводим и различные творческие встречи, и вечера общения со зрителями, и мастер-классы для студентов местных театральных институтов. Иногда мы привозим даже свои выставки, которые демонстрируем в фойе театра, в котором на время селимся для осуществления гастролей. Если от принимающей стороны в Азербайджане поступят какие-то предложения, идеи, связанные с дальнейшими совместными проектами, и, может быть, не только гастрольной деятельностью, но и учебным процессом или стажировками, практическими мероприятиями - мы будем очень рады и, конечно, с удовольствием откликнемся на такую инициативу. То есть моё непосредственное участие в предстоящих гастролях направлено, в том числе, на укрепление связей с азербайджанскими коллегами и, возможно, выработку каких-то договорённостей на будущее.

- И в заключение: чего лично вы ждёте от грядущей поездки в Баку?

- После первых гастролей я не раз был в Азербайджане с частными визитами, со своими друзьями, но я бы назвал это не туризмом, а поездкой в очень хорошие, близкие мне по духу и мировосприятию места. Мы были не только в Баку, но и ездили любоваться храмовыми комплексами, отдыхали на Каспии, наслаждались видами и, конечно, потрясающей азербайджанской кухней. Так что и от новой поездки я жду настоящего наслаждения, общения с прекрасными людьми. Мы послушаем национальные песни, посмотрим грандиозные национальные танцы, которые абсолютно аутентичны и необыкновенно красивы. Мы обязательно пойдём кушать вкуснейшую азербайджанскую еду: долму в виноградных листьях, кебабы, бакинский плов - совершенно необыкновенное, неожиданное блюдо дивной красоты, которое мне очень нравится. Азербайджанцы очень искушены в гастрономии. У них совершенно потрясающая национальная кухня, очень тонкая, очень изящная, как азербайджанский танец. И, конечно, очень хорошее вино. Там есть особенное место - село Ивановка, где живут староверы, которые делают потрясающие вина. В частности, есть автохтонный сорт винограда, который называется "медресе". Он растёт только там, и никакое другое вино невозможно сделать похожим на то, азербайджанское, просто потому, что этого сорта винограда больше нет ни в одной стране мира.

И, конечно, как директор театра я жду возможности освежить наши культурные отношения с прекрасным городом, с прекрасными зрителями, что может повлечь за собой появление каких-то новых идей и творческих проектов. Мы очень на это надеемся.

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