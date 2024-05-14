Турция может запустить новый спутник связи

Турция на второй неделе июля запустит свой новый спутник связи Türksat 6A, который откроет стране рынок Юго-Восточной Азии и позволит оказывать услуги 4,5 млрд человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в эфире телеканала TRT министр промышленности и технологий Турции Фатих Каджыр.

"Нашей мечте стать разработчиками спутников 40 лет. Türksat 6A стал проектом, в котором Турция действительно продвинулась вперед в спутниковых технологиях. Это будет самая ценная на данный момент технологическая платформа, созданная в нашей стране. Планируем, что на неделе после 8 июля спутник будет запущен на орбиту", - сказал министр.

По его словам, Türksat 6A производится с 81-процентным отечественным участием и является важным проектом с экономической точки зрения. "С производством этого спутника Турция вошла в число 11 стран, которые могут создавать национальные спутники связи. После его запуска мы сможем оказывать услуги связи 4,5 млрд человек. Кроме того, самой большой выгодой с экономической точки зрения станет доступ Турции к территории Юго-Восточной Азии с населением 1,5 млрд человек", - сказал Каджыр. Он пояснил, что группировка турецких спутников связи Türksat после пополнения аппаратом 6А станет эффективнее в этом регионе.

Турция начала активно развивать космическую программу с начала 2000-х годов, хотя свой первый спутник запустила еще в 1994-м. Она вывела на орбиту девять спутников связи, а также исследовательские аппараты для наблюдения за Землей, оборудованные различным датчиками и сенсорами. На текущем этапе страна продолжает разрабатывать спутники военного назначения, а также отправила своего астронавта в космос в составе миссии Axiom 3.

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