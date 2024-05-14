Страны Северной Европы договорились повышать конкурентоспособность

Премьер-министры стран Северной Европы, а также канцлер Германии выступили за повышение конкурентоспособности и поддержку Украины. Об этом сообщило правительство Финляндии по итогам прошедшей в Стокгольме встречи с участием глав правительств Дании, Исландии, Норвегии и Швеции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Канцлер Германии Олаф Шольц принял участие во встрече в качестве приглашенного гостя, уточняется в сообщении.

Премьер-министры стран Северной Европы обсудили пути повышения конкурентоспособности стран Северной Европы вместе с представителями деловой жизни, по итогам было опубликовано совместное заявление. "Скандинавские страны имеют небольшую экономику и сильно зависят от остального мира. Вместе мы сильнее, и поэтому важно вместе развивать конкурентоспособность и на уровне Северных стран", - заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

В совместном заявлении премьер-министры стран Северной Европы заявляют, что конкурентоспособность является ключевым условием для реализации видения Северного региона к 2030 году как самого устойчивого и интегрированного региона в мире, а также для обеспечения мира и безопасности. Премьер-министры заявляют, что развитие конкурентоспособности становится еще более важным сейчас, когда ситуация с безопасностью в Европе ухудшилась из-за специальной военной операции на Украине.

В заявлении подчеркивается важность технического новаторства как средства повышения конкурентоспособности и поднимаются четыре вопроса, которые следует решить, в частности, ускорение разработки критически важных и новых технологий, расширение рынка капитала ЕС, ускорение процесса получения разрешений для энергетических проектов, не использующих ископаемое топливо и создание благоприятных условий для получения инвестиций в сфере общей безопасности и обороны, сообщает финское правительство.

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