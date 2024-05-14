Парламент Грузии принял закон об иноагентах

Парламент Грузии принял в третьем, окончательном чтении закон "О прозрачности иностранного влияния".

Как передает Day.Az, этот закон со дня его инициирования в апреле в парламенте правящей партией "Грузинская мечта" вызвал крайне негативную реакцию оппозиционных сил, считающих, что он направлен на "стигматизацию" неподконтрольных властям неправительственных организаций, свободных СМИ.

Согласно заявлению председателя партии "Грузинская мечта" Ираклия Гарибашвили, в Грузии зарегистрированы почти 31 тысячи неправительственных организаций.

К ежедневным протестам с 15 апреля в Тбилиси подключились студенты, проводящие митинги и манифестации. На предложения представителей властей вступить в дискуссию по существу от всех оппонентов звучал однозначный ответ: "закон российский и его принятие означает сближение с Россией".

Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, закон "О прозрачности иностранного влияния" преследует лишь одну цель - обнародовать финансовую отчетность неправительственных организаций, получающих миллионы долларов из-за рубежа и тратящих эти средства "на подрывную политическую деятельность".

На власти Грузии оказывалось и оказывается сильное международное давление, направленное на отзыв закона об иноагентах, однако, несмотря на угрозы введения санкций, в грузинском правительстве заявляют о намерении проводить суверенный курс.

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