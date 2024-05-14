Блинкен обсудит с Зеленским влияние новой американской помощи Украине

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Украину встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Госдеп.

По данным ведомства, они обсудят "влияние новой американской помощи в области безопасности и экономики, долгосрочные обязательства в области безопасности", а также "текущую работу по ускорению восстановления экономики Украины".

Отмечается, что Блинкен подчеркнет приверженность США "суверенитету, территориальной целостности и демократии Украины".

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