https://news.day.az/politics/1660010.html Бельгия приветствует проведение переговоров между Азербайджаном и Арменией
Бельгия приветствует проведение переговоров между Азербайджаном и Арменией
Бельгия приветствует проведение нового раунда переговоров между Арменией и Азербайджаном в Алматы и использование Алма-Атинской декларации как основы для делимитации.
Как передает Day.Az, соответствующая публикация была сделана на странице МИД Бельгии в социальной сети Х (ранее Twitter).
Брюссель также одобряет усилия сторон "по продолжению дискуссий с целью достижения соглашения о мире".
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