Бельгия приветствует проведение переговоров между Азербайджаном и Арменией

Бельгия приветствует проведение нового раунда переговоров между Арменией и Азербайджаном в Алматы и использование Алма-Атинской декларации как основы для делимитации.

Как передает Day.Az, соответствующая публикация была сделана на странице МИД Бельгии в социальной сети Х (ранее Twitter).

Брюссель также одобряет усилия сторон "по продолжению дискуссий с целью достижения соглашения о мире".

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