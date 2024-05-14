Председатели парламентов Азербайджана и Армении встретятся в Женеве

Председатели парламентов Азербайджана и Армении - Сахиба Гафарова и Ален Симонян встретятся 16 мая в Женеве.

Как сообщает во вторник Day.Az, информацию об этом распространили армянские СМИ.

Было отмечено, что делегация Армении будет присутствовать на заседании подготовительного комитета VI Всемирной конференции председателей парламентов 15-18 мая.

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