https://news.day.az/politics/1660061.html Председатели парламентов Азербайджана и Армении встретятся в Женеве
Председатели парламентов Азербайджана и Армении встретятся в Женеве
Председатели парламентов Азербайджана и Армении - Сахиба Гафарова и Ален Симонян встретятся 16 мая в Женеве.
Как сообщает во вторник Day.Az, информацию об этом распространили армянские СМИ.
Было отмечено, что делегация Армении будет присутствовать на заседании подготовительного комитета VI Всемирной конференции председателей парламентов 15-18 мая.
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