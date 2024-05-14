Настало время подписать мирный договор.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в своем выступлении на Копенгагенском саммите демократии премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, Армения верит в то, что истинным и самым желанным спутником демократии является долговечный и стабильный мир.

"Недавно мы достигли соглашения с Азербайджаном о начале процесса демаркации наших межгосударственных границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. Это означает, что при демаркации нам просто предстоит воспроизвести административные границы между Советской Арменией и Советским Азербайджаном, которые, согласно Алма-Атинской декларации, становятся государственными границами", - заявил Пашинян.

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