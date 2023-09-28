Игдыр-Нахчыван создаст условия для диверсификации газоснабжения НАР

25 сентября состоялась церемония закладки газопровода Ыгдыр-Нахчыван. В церемонии приняли участие Президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В начале 90-х годов Нахчыванская Автономная Республика оказалась в блокаде, Армения отрезала Нахчывану все коммуникации, проложенные в советское время в автономную республику через армянскую территорию, и 15 лет автономия прожила без газа. В 2005 году было заключено своп-соглашение с Ираном, согласно которому Исламская Республика начала газоснабжение путем обмена с НАР. Прокладка газопровода Ыгдыр-Нахчыван создаст условия для диверсификации газоснабжения автономии и устранит ее зависимость от одного источника.

15 декабря 2020 года в Анкаре между Азербайджаном и Турцией был подписан меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода Ыгдыр-Нахчыван. Распоряжением Президента от 10 февраля 2022 года из госбюджета на реализацию проекта были выделены соответствующие средства. Данный проект вошел в число приоритетных проектов принятой 5 июня этого года "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".

Как отметил в комментарии Day.Az глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан, необходимость в диверсификации путей газоснабжения Нахчывана может быть вызвана тем, что Азербайджану не удалось договориться с Ираном о приемлемых условиях своп-поставок азербайджанского газа в Нахчыванскую Автономную Республику.

"Поставки начались в ноябре 2005 года. Иран, как известно, в отличие от других стран, назначает на свои услуги чрезмерно высокий тариф. За прошедшее время средний тариф на поставку газа в НАР из Астары составлял 15 процентов в натуре. Это означает, что если Азербайджан поставляет в автономию 100 миллионов кубометров газа, из них 15 миллионов отбирает Иран. В среднем Нахчыван потребляет 400 миллионов кубометров газа. Иран не идет на уступки, не делает скидки, несмотря на то, что на протяжении почти двадцати лет пропускал газ в НАР по одному и тому же тарифу. Иранская сторона давным-давно вернула свои расходы на строительство небольшого участка газопровода Хой-Джульфа. Этот трубопровод давно окупил себя, но Иран все равно не идет на уступки. Сложные отношения, которые сложились между Баку и Тегераном с прошлого года, вряд ли будут способствовать изменениям в этом вопросе. Теперь Азербайджан будет решать проблему обеспечения Нахчывана газом посредством братской Турции. Хотя тут путь газа для автономии тоже будет недешевым, так как проходит через три страны. Вопрос лучшим образом может решиться с открытием Зангезурского коридора. Как известно, этот коммуникационный коридор предусматривает не только железную и автомобильную дорогу, но также трубопроводы и линию электропередачи", - сказал Ильхам Шабан.

Отметим, что протяженность трубопровода от Ыгдыра до Садараксого района составляет 97,5 километра. Из них 17,5 километра пройдут по территории Азербайджана, 80 километров - Труции. Трубопровод способен транспортировать 2 миллиона кубометров газа в день и 730 миллионов кубометров - в год. Отмечается, что в дальнейшем пропускную способность трубопровода можно будет увеличить более чем вдвое.

Лейла Таривердиева