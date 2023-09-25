Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии закладки фундамента газопровода Игдыр-Нахчыван

25 сентября состоялась церемония закладки фундамента газопровода Игдыр-Нахчыван.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся с официальным визитом в нашей стране.

Главы государств заложили фундамент газопровода Игдыр-Нахчыван.

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