https://news.day.az/officialchronicle/1601066.html Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии закладки фундамента газопровода Игдыр-Нахчыван - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии закладки фундамента газопровода Игдыр-Нахчыван - ФОТО
25 сентября состоялась церемония закладки фундамента газопровода Игдыр-Нахчыван.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся с официальным визитом в нашей стране.
Главы государств заложили фундамент газопровода Игдыр-Нахчыван.
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